Сколько стоит эксплуатация электрокара Tesla? 112

Основатель Tesla club в России Андрей Врацкий рассказал, сколько стоит в России эксплуатация электрокара от знаменитого автобренда.

Врацкий один из первых в РФ купил электромобиль в 2013 году. Он сразу говорит, что отделка салона ниже заявленного класса. Производитель не сильно уделяет внимание качеству внутреннего убранства машины. Стоимость Tesla ставит ее в один ряд с такими премиальным автобредами, как Mercedes, а интерьер выполнен на уровне бюджетных машин от Hyundai. Он также отмечает, что машину пришлось дорабатывать.

Врацкий купил машину за $130 000, и потратил дополнительные $30 000. На эти деньги, как пишет autodr , он заменил сиденья, так как от него болит спина, добавил подлокотники, карманы, обивку заменил на натуральную кожаную. Он обращает внимание, что, несмотря на рекламу и маркетинг, Tesla – на деле не является очень надежной машиной. Отдельно стоит учитывать, что по гарантии отремонтировать электрокар, купленный в США, можно только там.

В фирменных сервисах в ЕС будет стоить 1 млн рублей. Если электромобиль приобретался в Европе, то туда же можно будет отправить на гарантийный ремонт, оплачивая только перевозку машины. Ближайшие сервисы в Германии и в Финляндии.