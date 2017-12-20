Сколько стоит эксплуатация электрокара Tesla?

Врацкий один из первых в РФ купил электромобиль в 2013 году. Он сразу говорит, что отделка салона ниже заявленного класса. Производитель не сильно уделяет внимание качеству внутреннего убранства машины. Стоимость Tesla ставит ее в один ряд с такими премиальным автобредами, как Mercedes, а интерьер выполнен на уровне бюджетных машин от Hyundai. Он также отмечает, что машину пришлось дорабатывать.
Врацкий купил машину за $130 000, и потратил дополнительные $30 000. На эти деньги, как пишет autodr, он заменил сиденья, так как от него болит спина, добавил подлокотники, карманы, обивку заменил на натуральную кожаную. Он обращает внимание, что, несмотря на рекламу и маркетинг, Tesla – на деле не является очень надежной машиной. Отдельно стоит учитывать, что по гарантии отремонтировать электрокар, купленный в США, можно только там.
В фирменных сервисах в ЕС будет стоить 1 млн рублей. Если электромобиль приобретался в Европе, то туда же можно будет отправить на гарантийный ремонт, оплачивая только перевозку машины. Ближайшие сервисы в Германии и в Финляндии.
C 2014 года www.amsrus.ru
Для Питера относительно нормально. Многие и на традиционных авто пользуют сервисы Финляндии. Тесла недёшево стоит, конечно, но новый Лиф тысяч в €30 встанет, если по таможне опять льгота будет)
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