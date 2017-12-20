Россияне все чаще перепродают старые машины 10

Доля автомобилей старше 10 лет на вторичном рынке за время кризиса существенно увеличилась

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» констатируют, что до 2014 года на долю таких машин приходилось около 40% вторичного авторынка. В 2015-2016 годах доля автомобилей старше 10 лет выросла до 44-45%, а в текущем 2017-м году вышла на максимальный уровень, превысив отметку в 50%. То есть, каждый второй автомобиль, продаваемый на вторичном рынке, старше 10 лет.

По мнению директора агентства «АВТОСТАТ » Сергея Целикова, кризис российской экономики 2015-2016 годов существенно повлиял на покупательскую способность населения. Миллионы людей, которым нужен автомобиль, но не хватает денег на новый, выбирают для себя альтернативу – покупку старой машины за 200-300 тысяч рублей. Только в текущем году более 2,5 млн человек купили себе машины старше 10 лет.