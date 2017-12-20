Россияне все чаще перепродают старые машины
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Россияне все чаще перепродают старые машины
Декабрь 20 09:01 2017

Доля автомобилей старше 10 лет на вторичном рынке за время кризиса существенно увеличилась

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» констатируют, что до 2014 года на долю таких машин приходилось около 40% вторичного авторынка. В 2015-2016 годах доля автомобилей старше 10 лет выросла до 44-45%, а в текущем 2017-м году вышла на максимальный уровень, превысив отметку в 50%. То есть, каждый второй автомобиль, продаваемый на вторичном рынке, старше 10 лет.

авторынок

По мнению директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, кризис российской экономики 2015-2016 годов существенно повлиял на покупательскую способность населения. Миллионы людей, которым нужен автомобиль, но не хватает денег на новый, выбирают для себя альтернативу – покупку старой машины за 200-300 тысяч рублей. Только в текущем году более 2,5 млн человек купили себе машины старше 10 лет.

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  Article "tagged" as:
вторичкавторичный авторыноквторичный рынок автомобилейстарые авто
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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