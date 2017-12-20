Реформа ГИБДД – объединение с ППС будет или нет? 119

В МВД России окончательно отказались от идеи ликвидации ГИБДД путем слияния ведомства и патрульно-постовой службы (ППС).

Как стало известно «Газете.Ru », реформировать Госавтоинспекцию действительно будут, но путем последовательной реорганизации работы ведомства. Уже в ближайшие годы часть нынешних функций инспекции заметно сократится, но за счет сохранения количества сотрудников ее эффективность должна вырасти.

«В МВД хотят максимально разгрузить ГИБДД от любой бумажной работы. На ДТП сотрудники ДПС выезжать практически перестанут, рассмотрение административных дел будет сведено к минимуму, а группы разбора будут фактически упразднены – если человек не согласен с решением все обжалование будет идти через суд.

Сами административные протоколы будет выписываться по упрощенной форме в электронном виде, и функции ГИБДД при этих разбирательствах ограничатся только составлением этого электронного документа», — рассказывает о планах ведомства информированных источник «Газеты.Ru» в силовах структурах.

По словам собеседника, в ближайшие годы существенно вырастит роль дорожных камер, которые будут выявлять нарушения по большинству административных составов.

«Их количество уже в ближайшие годы планируется по всей стране увеличить в разы. Комплексы фиксации сейчас активно расширяют функционал, некоторые комплексы могут уже по 20 нарушений различных фиксировать, в том числе те, которые инспектора практически никогда не фиксируют. Все будет максимально упрощено – не согласен с камерой, иди в суд. Инспекторам на дорогах оставят то, что не могут делать камеры – ловить пьяных, гоняться за нарушителями и всякими неадекватами».

При этом источник считает, что массовой волны увольнений в ГИБДД, которая и так в последние годы изрядно сократилась, не планируется.

«Если и будут увольнять людей, то только «кабинетных», — отметил источник.

Весной этого года первый замминистра МВД Александр Горовой заявлял, при росте за последние пять лет количество автомобилей в стране на 35%, личный состав дорожно-патрульной службы сократился на 23%.

«В этом и идея, чтобы при сохранении штатов, которые и так сокращены дальше некуда, убрать у сотрудников побочные функции и за счет этого, высвободив силы, которые уходят на оформление тех же копеечных аварий с поцарапанным бампером, усилить борьбу непосредственно с нарушителями, тут же их останавливать, проверять. Если все получится, то в стране появится настоящая дорожная полиция».

По данным «Газеты.Ru» стало известно, что в центральном аппарате ГИБДД сотрудники среднего звена говорят о массовых увольнениях в МВД в целом и в Госавтоинспекции в частности, уже в ближайшее время. Официальной информации на этот счет нет.

Сам процесс преобразования в ГИБДД может занять несколько лет. «Каких-то четких дат пока нет. Есть понимание, что должно получиться, есть понимание того, от чего нужно избавляться. Процесс пошел», — говорит информированный источник. Информацию о предстоящих серьезных преобразованиях в ГИБДД подтверждают и на страховом рынке.

«Уже в самое ближайшее время, год-два, ГИБДД действительно планирует перейти на электронный документооборот. Будет совсем мало бумажек, а все необходимая информация, например, об обстоятельствах ДТП, будет в электронном виде – заполнять все от руки неразборчивым почерком инспектора уже не будут», — рассказал «Газете.Ru » источник в руководстве одной из крупнейших страховых компаний.

Он отметил, что в Госавтоинспекции, кажется, действительно хотят стать более современными и «жить в XXI веке».

«Вся информация о тех же авариях будет в электронной базе данных, к которой будет доступ у страховых компаний, причем очень оперативный. Ее пока разрабатывают, хотя и там могут возникнуть проблемы, связанные с персональными данными граждан, но, думаю все это удастся решить».

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, известный авторством многих резонансных законопроектов, касающихся автомобилистов, о планах по реформированию ГИБДД ничего не знает.

«У меня такой информации нет. Но если смотреть на то, что предлагается, то есть вопросы. У нас по закону сейчас, если человек согласен с нарушением, то без протокола выписывается только постановление о наложении штрафа, а если не согласен, то выписывается протокол, который можно обжаловать в суде или вышестоящем подразделении ГИБДД. Я не вижу оснований тут менять нынешнее законодательство, иначе мы завалим этими материалами суды, которые и так перегружены работой».

Маленькие шаги МВД

О том, что в МВД выбрали более мягкий путь преобразования ГИБДД, наглядно показывают последние новшества.

Так, с 20 октября сотрудников ДПС окончательно избавили от необходимости выдавать участникам ДТП справки – этот документ на самом деле упразднили еще в 2014 году, но и после этого полицейским приходилось это делать. Всю информацию о ДТП сотрудники полиции пока вписывают в другие процессуальные документы, чтобы страховщики смогли получить всю необходимую информацию о происшествии.

При этом ранее в МВД не раз открыто заявляли, что не хотят выезжать на мелкие аварии, где нет пострадавших. В последний раз глава МВД Владимир Колокольцев говорил об этом в ноябре. «По нашей схеме сотрудник полиции должен заниматься теми вопросами оформления ДТП, где есть пострадавшие. А где какие-то механические царапины, все прочее, этим должны заниматься страховые компании», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

В том же интервью он посетовал, что из-за нехватки людей сотрудникам ДПС на оживленных перекрестках приходится больше заниматься оформлением документов по ДТП для страховых компаний, нежели контролем за движением.

Также примечательна и изменившаяся позиция ГИБДД по передаче полномочий регионам по администрированию штрафов с дорожных камер. Много лет, о чем писала в том числе и «Газета.Ru», в Госавтоинспекции были против этого шага и стремились оставить у себя контроль за системой фото-видеофиксации нарушений ПДД. Однако после назначения на пост главы ведомства Михаила Черникова ситуация изменилась.

В начале декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о передаче полномочий по администрированию камер московским властям. Ко второму чтению МВД хочет распространить эту практику уже на всю страну.

В ходе обсуждений в парламенте Александр Горовой отмечал, что сейчас сотрудники ГИБДД фактически дублируют работу сотрудников региональных центров обработки данных с камер, которые фильтруют информацию и отправляют ее в Госавтоинспекцию, где ее перепроверяют и формируют «письма счастья» со штрафами. В случае принятия законопроекта сотрудники Центров автоматический фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД окажутся высвобождены и, возможно, будут перенаправлены на другие участки работы.

Кроме того, в ближайшее время МВД может передать автошколам и функции по приему экзаменов у кандидатов в водители. Эта идея, которую поддерживают и сами автошколы, обсуждается не первый год, и соответствующий нормативный акт был даже разработан в МВД, но пока до реализации он не дошел.

Также можно отметить, что уже сейчас количество камер на дорогах растет небывалыми темпами, прежде всего в регионах, некоторые из которых закупают комплексы фиксации нарушений сотнями.

Если рассматривать последние инициативы в совокупности, то действительно вполне складывается картина «мягкой» реформы, которую предпочли в МВД радикальным преобразованиям и которая уже фактически активно идет.

Слухи остались слухами

В МВД России, в том числе лично министром Владимиром Колокольцевым, неоднократно разъяснялось, что никакого слияния ГИБДД и ППС по примеру Казахстана не планируется. Последний раз в ведомстве высказались по этому поводу в начале ноября, когда «Газета.Ru» первой сообщила о прекращении набора новых сотрудников в ГИБДД и переводов действующих сотрудников в другие подразделения. Запрет, кстати действует до сих пор, а о его причинах в МВД до сих пор говорить наотрез отказываются

«Пресс-центр МВД России сообщает, что в настоящее время структурные преобразования и организационно-штатные изменения, связанные с объединением дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, не планируются», — подчеркивали тогда в министерстве.

Регулярно опровергать проведение реформы МВД приходилось на фоне сообщений различных СМИ, которые, со ссылкой на источники, в том числе в самом МВД, подробно расписывали предстоящее возможное слияние ГИБДД и ППС.

«Судя по слухам, в МВД действительно готовят реформу и планируют слияние с ППС, то есть это по сути ликвидация этой структуры. Сейчас ведомство все отрицает, но чем больше у нас отрицают, тем чаще это оказывается правдой. Я спрашивал об этом Виктора Нилова (прежний глава ГИБДД России, отправленный в отставку 29 марта этого года), потому что людей с мест тоже волнует этот вопрос.

Он подтвердил, что планируется поездка в Казахстан для изучения их опыта. Руководство МВД в лице Владимира Колокольцева и Александра Горового говорили, что готовы передать полномочия Госавтоинспекции органам исполнительной власти», — утверждал ранее в беседе с «Газетой.Ru» депутат Лысаков.

Тем не менее, по данным «Газеты.Ru», слухи о слиянии ГИБДД и ППС Колокольцев развеял и на закрытом для прессы итоговом совещании МВД весной, где присутствовал Владимир Путин. Скорее всего, именно на том совещании на возможных планах по радикальным трансформациям в Госавтоинспекции был поставлен окончательный крест.