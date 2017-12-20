Прогноз на 2018 от Ford
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Прогноз на 2018 от Ford
Декабрь 20 16:02 2017

Ford Sollers считает, что в 2018 году российский авторынок продолжит восстанавливаться, что обеспечит дальнейший рост спроса на внедорожники

Благодаря более умеренным колебаниям курса рубля в 2017 году на рынке наметилась стабилизация. В сочетании с мерами государственной поддержки лизинговых и кредитных автопрограмм, стал наблюдаться значительный рост покупок в кредит.

Ford Kuga, Ford, Kuga
Кроме того, по мере постепенного восстановления спроса, прогнозы о росте доли кроссоверов и внедорожников в России начали сбываться. Если в 2016 году этот сегмент занимал 28%, то в 2017 – уже 31%. Именно ставка на развитие этих сегментов позволила компании Ford Sollers нарастить продажи выше средних показателей по рынку: за 11 месяцев 2017 года рост составил 16%. При этом ключевые модели, Ford Explorer и Ford Kuga, в отношении которых была специально применена агрессивная политика цен, выросли более чем на 50%.

Еще одной стратегической ставкой компании в 2017 года стала модель Transit и ее специальные модификации. Всего за 11 месяцев 2017 года продано 8248 коммерческих автомобилей марки Ford, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ford Transit, Ford, фургон Ford

Ford Sollers рассчитывает, что в 2018 году российский авторынок продолжит восстанавливаться с темпами 10-15%, что обеспечит дальнейший рост спроса на внедорожники. В значительной степени рынок будет зависеть от объема господдержки, а программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» станут главными стимулирующими факторами для покупки в кредит.

Для сохранения и усиления позиций на рынке Ford Sollers будет наращивать производство на заводах в Татарстане, так как именно там в следующем году планируются обновления некоторых моделей.

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FordFord ExplorerFord KugaFord SollersFord Transit
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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