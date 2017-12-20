Один из 30 выпущенных Lamborghini Diablo GTR выставлен на продажу 40

В 2000 году компания Lamborghini выпустила всего 30 гоночных суперкаров Lamborghini Diablo GTR, каждый из которых стал предметом «охоты» для частных гоночных коллективов.

Сегодня на страницах портала MotorGT суперкар с порядковым номером 13 предложен для покупки за 645 000 долларов, что эквивалентно 38 055 000 рублей по актуальному курсу.

Стоит напомнить, что гоночный болид Lamborghini Diablo GTR был представлен публично весной 1999 года в рамках международного автосалона в Женеве. Не удивительно, что высокопроизводительная модель получила целый ряд кузовных панелей из углеродного волокна, что позволило максимально снизить массу автомобиля.

Салон модели получил два довольно просторных места, а также защитный металлический каркас. Примечательно, снаряжённая масса модели составляет всего 1 395 килограммов.

Предложенный для покупки Lamborghini Diablo GTR оснащается 6,0-литровым атмосферным двигателем V12, мощность которого составляет 590 лошадиных сил при 640 Нм крутящего момента при использовании механической трансмиссии с пятью передачами.

Что касается динамических характеристик, то гоночный Lamborghini Diablo GTR, как пишет vistanews , способен разогнаться до первых 100 км/ч всего за 3,5 секунды, а максимальная скорость движения составляет 339 км/ч. Стоимость автомобиля сегодня составляет 645 000 долларов, а использовать автомобиль разрешено только на гоночном треке.