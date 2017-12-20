Новый украинский бронеавтомобиль
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Новый украинский бронеавтомобиль
Декабрь 20 08:00 2017

Конструкторское объединение «Украинская бронетехника» представило новый специальный бронеавтомобиль Варта-Новатор

Варта-Новатор, бронемашина, Украинская бронетехника

Автомобиль, разработанный для нужд Нацгвардии, сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений специального назначения, а использование шасси дает возможность эксплуатации в сложных условиях бездорожья.

Варта-Новатор является вторым автомобилем для «Украинской бронетехники» за последние годы. В 2015 году компания показала бронеавтомобиль для перевозки военных Варта на базе шасси белорусского МАЗа. В 2017 году была продемонстрирована его медицинская версия, сообщает «Звезда»

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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