Новый украинский бронеавтомобиль 36

Конструкторское объединение «Украинская бронетехника» представило новый специальный бронеавтомобиль Варта-Новатор

Автомобиль, разработанный для нужд Нацгвардии, сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений специального назначения, а использование шасси дает возможность эксплуатации в сложных условиях бездорожья.

Варта-Новатор является вторым автомобилем для «Украинской бронетехники» за последние годы. В 2015 году компания показала бронеавтомобиль для перевозки военных Варта на базе шасси белорусского МАЗа. В 2017 году была продемонстрирована его медицинская версия, сообщает «Звезда»