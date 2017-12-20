“Наземное метро” – МЦД примет первых пассажиров в 2019 году

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Московской области в аккаунте в Instagram.
Ранее сообщалось, что первыми двумя направлениями МЦД станут Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Всего рамках проекта планируется соединить все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов.
#ГубернаторМО Андрей Воробьев принял участие в 23-м заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и #МО. Мероприятие прошло под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова, участниками совещания также стали мэр Москвы Сергей #Собянин, представители министерств и ведомств 2-х субъектов РФ. Обсуждались вопросы развития пригородного железнодорожного сообщения МТУ, улично-дорожной сети Московской агломерации, а также реализации проекта строительства #ЦКАД и организации доставки пассажиров из аэропортов во время ЧМ по футболу. В рамках мероприятия Андрей Воробьев совместно с Максимом Соколовым, Сергеем Собяниным и главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым подписал План-график реализации проекта «Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла. 1 этап». Выбраны два маршрута, которые предполагается открыть во II квартале 2019 года. Направление МЦД-1 «Одинцово – Лобня» протяженностью 52 км будет иметь 11 пересадок на железнодорожные станции и станции метрополитена, перевозить около 43 млн человек в год. Маршрут МЦД-2 «Нахабино – Подольск», с годовым пассажиропотоком чуть менее 50 млн человек, будет длиной 80 км, расстояние можно преодолеть за 1 час 48 минут. Минимальный интервал движения составит около 6 минут. Реализация проекта по строительству диаметральных направлений в Московском регионе позволит добиться качественно нового уровня обслуживания пассажиров всей агломерации. #сотрудничество #транспорт #дорогиподмосковья #нашеподмосковье
A post shared by Пресс-служба Андрея Воробьева (@press__mo) on Dec 18, 2017 at 5:05am PST
#ГубернаторМО Андрей Воробьев принял участие в 23-м заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и #МО. Мероприятие прошло под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова, участниками совещания также стали мэр Москвы Сергей #Собянин, представители министерств и ведомств 2-х субъектов РФ. Обсуждались вопросы развития пригородного железнодорожного сообщения МТУ, улично-дорожной сети Московской агломерации, а также реализации проекта строительства #ЦКАД и организации доставки пассажиров из аэропортов во время ЧМ по футболу. В рамках мероприятия Андрей Воробьев совместно с Максимом Соколовым, Сергеем Собяниным и главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым подписал План-график реализации проекта «Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла. 1 этап». Выбраны два маршрута, которые предполагается открыть во II квартале 2019 года. Направление МЦД-1 «Одинцово – Лобня» протяженностью 52 км будет иметь 11 пересадок на железнодорожные станции и станции метрополитена, перевозить около 43 млн человек в год. Маршрут МЦД-2 «Нахабино – Подольск», с годовым пассажиропотоком чуть менее 50 млн человек, будет длиной 80 км, расстояние можно преодолеть за 1 час 48 минут. Минимальный интервал движения составит около 6 минут. Реализация проекта по строительству диаметральных направлений в Московском регионе позволит добиться качественно нового уровня обслуживания пассажиров всей агломерации. #сотрудничество #транспорт #дорогиподмосковья #нашеподмосковье
A post shared by Пресс-служба Андрея Воробьева (@press__mo) on Dec 18, 2017 at 5:05am PST
“Андрей Воробьев совместно с Максимом Соколовым, Сергеем Собяниным и главой ОАО “РЖД” Олегом Белозеровым подписал план-график реализации проекта “Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла. 1 этап”. Выбраны два маршрута, которые предполагается открыть во II квартале 2019 года”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что направление МЦД Одинцово – Лобня протяженностью 52 км будет иметь 11 пересадок на железнодорожные станции и станции метрополитена, перевозить около 43 млн человек в год. Маршрут МЦД-2 Нахабино – Подольск, с годовым пассажиропотоком чуть менее 50 млн человек, будет длиной 80 км, расстояние можно преодолеть за 1 час 48 минут.
В соответствии с утвержденным планом, как сообщает ТАСС, поезда первых двух направлений будут ходить раз в шесть минут.
Проект МЦД 15 ноября поддержал президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что стоимость возведения первых двух веток составит порядка 3-4 млрд рублей, всего проекта – около 40 млрд рублей.
C 2014 года www.amsrus.ru
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