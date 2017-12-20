“Наземное метро” – МЦД примет первых пассажиров в 2019 году 44

Движение поездов по первым двум направлениям Московских центральных диаметров будет запущено во II квартале 2019 года.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Московской области в аккаунте в Instagram.

Ранее сообщалось, что первыми двумя направлениями МЦД станут Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Всего рамках проекта планируется соединить все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов.

“Андрей Воробьев совместно с Максимом Соколовым, Сергеем Собяниным и главой ОАО “РЖД” Олегом Белозеровым подписал план-график реализации проекта “Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла. 1 этап”. Выбраны два маршрута, которые предполагается открыть во II квартале 2019 года”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что направление МЦД Одинцово – Лобня протяженностью 52 км будет иметь 11 пересадок на железнодорожные станции и станции метрополитена, перевозить около 43 млн человек в год. Маршрут МЦД-2 Нахабино – Подольск, с годовым пассажиропотоком чуть менее 50 млн человек, будет длиной 80 км, расстояние можно преодолеть за 1 час 48 минут.

В соответствии с утвержденным планом, как сообщает ТАСС , поезда первых двух направлений будут ходить раз в шесть минут.

Проект МЦД 15 ноября поддержал президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что стоимость возведения первых двух веток составит порядка 3-4 млрд рублей, всего проекта – около 40 млрд рублей.