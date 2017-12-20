Такси или личный автомобиль?

Директор по развитию агентства Rush Agency Владимир Бутов подсчитал экономию от перехода с личного автомобиля на такси – в материале VC .

Вводная: я купил новую Toyota Camry 2,5 XV50 в топовой комплектации за 1 259 000 рублей в апреле 2012 года в «Тойота Цент Битца». Ровно год назад — 31 июля 2016 года — я продал её за 999 999 рублей, однако ездить на ней я перестал с конца 2015 года, что говорит об обдуманном за восемь месяцев и выверенном жизнью решении.

Все расчеты в тексте будут приведены по «американской модели» и даже не на год, а сразу на три. Я буду применять аббревиатуру ЗТГ (за три года).

Субъективные факторы:

В конце 2014 года доллар по отношению к рублю вырос — как и стоимость авто (я «сохранил» при продаже около 100 тысяч рублей).

До работы мне ехать девять километров — и 50% из них на дороге есть «А»-полоса (чуть позже об этом важном для вашей жизни факторе).

В семье есть ещё одна машина — и меня частенько подкидывают до середины пути.

Чтобы доехать до работы, нужно сменить не менее двух видов общественного транспорта.

Своей дачи у меня нет и не будет.

У офиса — платная городская парковка с декабря 2015 года. Стоит 40 рублей в час.

Иногда я беру машину жены, но из-за того, что по «А»-полосе уже слишком дорого ехать под камерами, еду как все — на 12 минут дольше (17 280 минут за три года).

Пауза. Сдвинутые брови. Вопросы. Ответ: да, это 12 минут (дальше без «мин») в одну сторону, 24 минуты туда и обратно в день, 480 минут за 20 рабочих дней в месяц, 5760 минут в год и 17 280 минут за три года. За три года ты просрал 288 часов или 12 суток жизни, а у тебя, дорогой мой хороший ровесник-читатель, осталось 10 950 дней до «финиша».

Как привыкал

За восемь лет стажа я откатал больше 150 тысяч километров и первое время, когда садился в такси, нервничал.

Во-первых, когда я «за баранкой» сам, я чуть спокойнее себя ощущаю. Первое время я постоянно смотрел с пассажирского по зеркалам, на светофоры, «помехи справа» и да — вы меня поймёте, — давил на «воображаемые» педали вместе с водителем, когда требовалось экстренное торможение.

Во-вторых, когда тебя везут, чувствуешь себя довольно неловко. Ну как-то это по-дворянски, а я родом из деревни Фили.

В-третьих, на начальном этапе, не зная всех цифр, я переживал, что трачу много и лучше бы фруктов побольше на рынке купил.

Лайфхаки

​Прогулявшись после работы от офиса 700 метров к следующему кварталу, можно получить экономию в 50–70 рублей. Также есть определённые зоны, поездки из которых стоят дешевле. Стоит попробовать выбрать дом через дорогу от вас, и цена может приятно удивить.

Привязав банковскую карту, получите экономию в 15% (на изображении снизу зачеркнута старая цена при переходе от способа оплаты «наличные» к пластику).

При заказе по тарифу «Эконом» один раз из пяти приезжает комфортная Skoda Octavia, а цена остается «экономной». Ford S-Max я вызываю, когда надо погрузить два велосипеда в багажник и отправиться на велопарад в центр города из Чертаново за 600 рублей. До дачи друзей — 2300 рублей, а Toyota Land Cruiser стоит 3,7 млн рублей.

Стоимость поездок

До работы — 239 рублей в одну сторону; если жена подкинет по пути, то остаток на такси — вообще 118 рублей до агентства. Итого затрат за 22 рабочих дня — от 7854 рублей до 10 516 рублей.

С весны 2017 года Uber и «Яндекс.Такси», как пишет vc , ввели фиксированные ставки, а это значит, что вы заранее знаете, во сколько обойдётся поездка. Конечно, это повлекло ряд изменений: да, стало дешевле даже, но в то же время:

водители перестали заезжать в самую глубь твоего двора, чтобы потом ещё пять минут из него выезжать — уже по счётчику;

раньше пропускали каждого включившего перед вами поворотник, останавливались на все мигающие зелёные и пропускали всех кошек по зебре, теперь: «Извините, спешим»;

скорость поездки подросла с КоАП-овских 60 км/ч до допустимых безнаказанных 79 км/ч;

лежачие полицейские теперь как будто стали пониже и ощущения, что вы на Ferrari перекатываетесь по ним на скорости в 2 км/ч, уже нет;

теперь в поездке вы смотрите в окно или в книгу — а не на счётчик, нервно покусывая губы;

водитель явно будет бурчать или влепит вам плохую оценку за оплату 69 рублей за дорогу от метро до офиса.

Стоимость обслуживания машины

Любители считать, что машина — это бензин, вы просто дети. Смотрим таблицу:

Мысли вслух

Я, конечно, тот ещё сторонник всемирного заговора, но так много этих «А»-полос нарисовали (а если смотреть вдоль Ленинского проспекта, например, то увидите на 2–3 автобуса 15–20 жёлтеньких такси) и такие широкие тротуары стали в ЦАО и «выжившие» парковки по 200 рублей/час, что, кажется нас пересаживают на такси.​

В итоге

Затраты в месяц на «жёлтые номера» — 9000 рублей. Доходность от вклада — 5000 рублей. Чистый расход — 4000 рублей в месяц или 144 тысяч рублей за три года (это на 72 тысячи рублей меньше, чем только расходы на бензин для личного авто).

В целом математика такая: 1 001 000 – 144 000 = 857 000 рублей за три года. Это и есть «выгода» от личного авто, ещё и без каско, а с ним кредит. Расход — 1 448 000 рублей за три года или 482 666 рублей в год.

«Да мне до работы 30 километров, да у меня дача, да ну эти солярисы, да и мульта у меня в банке нет». Окей, 482 666 рублей / 12 месяцев + 5000 рублей = 45 222 рублей — это сумма, которую вы уже потеряли, купив автомобиль.

Теперь посмотрим, как их конвертировать в поездки на такси: 45 222 рублей / 44 поездки в месяц (с и на работу) = 1027 рублей за одну поездку, а это от Ясенево до Бабушкинской — 39 км (замер производился в воскресный вечер, но идею вы поняли), и ещё останется время заскочить в магазин на 5–10 минут.

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