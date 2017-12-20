Генеральный директор завода Nissan – один из лучших топ-менеджеров Санкт-Петербурга 14

Генеральный директор «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» (завода Nissan) Игорь Бойцов назван одним из самых эффективных топ-менеджеров Петербурга и Ленинградской области, став лауреатом премии «ТОП-100» в отраслевой номинации «Автозаводы».

«Я был очень рад узнать о таком признании, – говорит Игорь Бойцов. – Вместе с командой мы ежедневно трудимся над тем, чтобы завод Nissan в Санкт-Петербурге являлся достойным представителем российской автомобильной промышленности, что подтверждается нашими результатами как по объему производства, так и по качеству продукции».

Свою карьеру в автомобильной индустрии Игорь начал в 2000 году. Он занимал руководящие позиции в «Форд Мотор Компани», «Тойота Мотор Мануфактуринг Россия», а также на заводе Renault в Москве, второго по величине автопредприятия в России после АВТОВАЗа. ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» – четвертый автомобильный завод в карьере Игоря.

В 2017 году стабилизация автомобильного рынка и надежда на дальнейшее улучшение ситуации позволили руководству компании принять решение об увеличении объема производства на заводе в Санкт-Петербурге. Около 450 новых сотрудников присоединились к команде, и с 16 октября завод заработал в две смены.

«ТОП-100» – это рейтинг эффективности лучших топ-менеджеров Петербурга и Ленобласти, основанный на финансовых показателях результатов работы самых значительных компаний региона. Ежегодно, начиная с 2004 года, газета «Деловой Петербург» отмечает достижения руководителей крупного бизнеса и лидеров, чьи решения имеют ключевое значение для экономики северо-запада.

Рейтинг 2017 года основан на суммарной оценке динамики важнейших базовых показателей, которые наилучшим образом отражают полноту экономической деятельности компаний за период 2015-2016 годов: выручка от продажи, активы, чистая прибыль и доля рынка в своей отрасли.