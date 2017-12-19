ЯМЗ “Автодизель” получил премию 18

После 4 лет успешного сотрудничества Daimler AG награждает «Премией качества» своего российского партнера, который “все эти годы производил высококачественную продукцию и продемонстрировал гибкий подход”.

Ярославский моторный завод “Автодизель” “Группы ГАЗ” получил в Москве заслуженную награду.

Расположенный в Ярославле завод включает в себя сборочную линию, которая под наблюдением Daimler AG изготавливает дизельные двигатели OM646 для Mercedes-Benz Sprinter Classic. Премия отмечает деятельность компании, направленную на изготовление высококачественных компонентов для флагмана малотоннажного подразделения Mercedes-Benz в России и оказание услуг с учетом эффективности и безопасности.

Производство двигателей OM646 стартовало на Ярославском моторном заводе в 2013 году. Двигатели поставляются для комплектации автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic, которые выпускаются на Горьковском автозаводе “Группы ГАЗ”. Помимо сборочных операций, на площадке Ярославского моторного завода осуществляется механическая обработка деталей и испытания двигателей OM646.

“Локальное производство Sprinter Classic позволило Mercedes-Benz Vans занять третье место среди российских производителей малотоннажной техники. Кузов автомобиля производится в Нижнем Новгороде, а его сердце – мощный и экономичный двигатель – в Ярославле. Внедрение и постоянное поддержание высоких стандартов качества Daimler AG на обеих производственных линиях, а также на предприятиях компаний-кузовостроителей помогло Sprinter Classic стать популярным в России”, – поясняет Сорен Хезе, генеральный директор Mercedes-Benz Vans в России.

С января 2016 г. Mercedes-Benz Vans в России запустило в Ярославле серийное производство двигателей, соответствующих экологической норме Евро-5. Новые двигатели доступны на всех моделях Sprinter Classic в двух вариантах мощности и отличаются особой экономичностью. Так, дизельный двигатель объемом 2143 куб см доступен с мощностью 80 кВт (109 л.с.) и 100 кВт (136 л.с.).

С переходом на более высокий экологический стандарт были усовершенствованы многие системы. Россия является единственным поставщиком компонентов для этих двигателей в концерн Daimler AG. Распредвал, блоки цилиндров и головки блоков цилиндров с площадки Ярославского моторного завода экспортируются в Глобальный Логистический Центр Mercedes-Benz, который поставляет запчасти на рынки по всему миру.

“Я хотел бы поблагодарить нашего партнера за премию качества, которая важна для нас как признание успешности нашего совместного проекта. В рамках этого проекта специалисты Ярославского моторного завода освоили современную международную систему качества IATF 16949 и совместно со специалистами компании Daimler мы осуществляем 100-процентный контроль качества процесса изготовления двигателей на всех этапах их производства”, – рассказывает Андрей Матюшин, директор ЯМЗ.

В 2017 г. Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации подготовила Акт экспертизы, согласно которому Mercedes-Benz Sprinter Classic соответствует требованиям, предъявляемым к локально производимой продукции. Наиболее существенный вклад сделан именно локально производимым двигателем.