ЯМЗ “Автодизель” получил премию
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ЯМЗ “Автодизель” получил премию
Декабрь 19 14:02 2017

После 4 лет успешного сотрудничества Daimler AG награждает «Премией качества» своего российского партнера, который “все эти годы производил высококачественную продукцию и продемонстрировал гибкий подход”.

Ярославский моторный завод “Автодизель” “Группы ГАЗ” получил в Москве заслуженную награду.

Расположенный в Ярославле завод включает в себя сборочную линию, которая под наблюдением Daimler AG изготавливает дизельные двигатели OM646 для Mercedes-Benz Sprinter Classic. Премия отмечает деятельность компании, направленную на изготовление высококачественных компонентов для флагмана малотоннажного подразделения Mercedes-Benz в России и оказание услуг с учетом эффективности и безопасности.

Производство двигателей OM646 стартовало на Ярославском моторном заводе в 2013 году. Двигатели поставляются для комплектации автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic, которые выпускаются на Горьковском автозаводе “Группы ГАЗ”. Помимо сборочных операций, на площадке Ярославского моторного завода осуществляется механическая обработка деталей и испытания двигателей OM646.

“Локальное производство Sprinter Classic позволило Mercedes-Benz Vans занять третье место среди российских производителей малотоннажной техники. Кузов автомобиля производится в Нижнем Новгороде, а его сердце – мощный и экономичный двигатель – в Ярославле.

Внедрение и постоянное поддержание высоких стандартов качества Daimler AG на обеих производственных линиях, а также на предприятиях компаний-кузовостроителей помогло Sprinter Classic стать популярным в России”, – поясняет Сорен Хезе, генеральный директор Mercedes-Benz Vans в России.

С января 2016 г. Mercedes-Benz Vans в России запустило в Ярославле серийное производство двигателей, соответствующих экологической норме Евро-5. Новые двигатели доступны на всех моделях Sprinter Classic в двух вариантах мощности и отличаются особой экономичностью. Так, дизельный двигатель объемом 2143 куб см доступен с мощностью 80 кВт (109 л.с.) и 100 кВт (136 л.с.).

С переходом на более высокий экологический стандарт были усовершенствованы многие системы. Россия является единственным поставщиком компонентов для этих двигателей в концерн Daimler AG. Распредвал, блоки цилиндров и головки блоков цилиндров с площадки Ярославского моторного завода экспортируются в Глобальный Логистический Центр Mercedes-Benz, который поставляет запчасти на рынки по всему миру.

Daimler AG Премия Качества Автодизель

“Я хотел бы поблагодарить нашего партнера за премию качества, которая важна для нас как признание успешности нашего совместного проекта. В рамках этого проекта специалисты Ярославского моторного завода освоили современную международную систему качества IATF 16949 и совместно со специалистами компании Daimler мы осуществляем 100-процентный контроль качества процесса изготовления двигателей на всех этапах их производства”, – рассказывает Андрей Матюшин, директор ЯМЗ.

В 2017 г. Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации подготовила Акт экспертизы, согласно которому Mercedes-Benz Sprinter Classic соответствует требованиям, предъявляемым к локально производимой продукции. Наиболее существенный вклад сделан именно локально производимым двигателем.

“Качество продукта и процесса – это важнейший приоритет для нас в сотрудничестве с компанией Daimler, которое ведется на предприятиях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде и в Ярославле. Мы гордимся полученной премий и рады продолжить эту работу с максимально высоким уровнем качества. Полученная премия подтверждает, что команда наших специалистов обеспечивает полное соответствие продукции требованиям нашего партнера”, – отмечает Манфред Айбек, генеральный директор компании “Русские машины”.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Maksim Syrov
    Декабрь 19, 17:09 #1 Maksim Syrov

    Надеюсь, ямз начнёт что-то более современное выпускать.

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