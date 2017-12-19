Возвращение на рынок суперкара Saleen S7 11

Американская компания Saleen Automotive решила возобновить выпуск суперкара S7, который сняли с конвейера в 2009 году.

Купе выйдет ограниченным тиражом в семь автомобилей, причем стоимость каждого из них составит миллион долларов.

Суперкар будет выпущен в модификации Le Mans Edition, посвященной успехам производителя в десятке международных гоночных сериях. «Салин» , как сообщает Motor , непрерывно выступал в различных соревнованиях с 1996 по 2002 год, участвуя, в том числе, в американской и европейской сериях «Ле-Ман».

Заднеприводное купе оснащается 1300-сильным семилитровым двигателем V8 с двумя турбинами, который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. В основе автомобиля – стальное шасси. Кузовные панели суперкара сделаны из композитных материалов.

Также машина оснащена задним дифференциалом повышенного трения, 19-дюймовыми коваными дисками на передней оси и 20-дюймовыми на задней (покрышки размерности 275/30 и 335/30 соответственно).

Все Saleen S7 Le Mans Edition будут собраны в Короне, Калифорния.