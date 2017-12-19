В России может сократиться производство автомобилей 34

Глава Минпромторга Денис Мантуров выступил с прогнозом, что до 2021 года будет происходить сокращение производства моделей новых автомобилей.

Причина сокращения производства – переход производителей на специальные инвестиционные контракты (СПИК), об этом сообщило агентство «Автостат».

Глава Министерства промышленности и торговли пояснил журналистам, что в ближайшее время будет происходить уменьшение количества автомобильных марок, присутствующих сегодня на рынке.

По мнению главы ведомства, причиной этого станет то, что после перехода на формат работы со СПИК, увеличивать инвестиции будет интересно только тем компаниям (подписавшим СПИК), которые сегодня производят более 100 тыс. автомобилей в год.

Тем же предприятиям, как пишет REGNUM , которые в настоящий момент производят в год около 15−20 тыс. машин в формате крупноузловой сборки, делать это будет невыгодно. Мантуров считает, что такие компании в итоге перейдут на прямой импорт автомобилей, а производственные площадки займет кто-то другой.

Напомним, специальные инвестиционные контракты были введены в декабре 2014 года законом «О промышленной политике в Российской Федерации». Это соглашение, которое заключается между инвестором и РФ (или её субъектом).

В его рамках инвестор обязуется освоить производство за определенный срок, а Россия или её субъект гарантируют предоставление налоговых льгот, мер стимулирования и стабильности со стороны регулятора.