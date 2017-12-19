В Китае представили конкурента Tesla X 46

Китайский производитель электромобилей NIO начал продажи своего первого полностью электрического автомобиля.

Электрический кроссовер станет прямым конкурентом Tesla X, но стоит значительно дешевле, пишет Bloomberg.

Продажи ES8 стартовали в Китае. Электрический внедорожник с дальностью хода 500 км (311 миль) можно приобрести за 448 тысяч юаней ($67 783), говорится в сообщении компании. Для примера, популярный в стране Tesla X стоит 836 000 юаней, а BMW X5 с бензиновым двигателем — 596 300 юаней.

«Электрификация автомобилей дает нам возможность сменить направление движения, — сказал Уильям Ли, основатель NIO. — Наша цель — сделать зарядку более удобной, чем заправку бензином».

После привлечения более $1 млрд от инвесторов, возглавляемых Tencent, NIO готовится к следующему этапу роста на крупнейшем в мире рынке электромобилей. Помимо Tesla, компания будет конкурировать с отечественными конкурентами, такими как BYD, а также с мировыми промышленными гигантами Volkswagen AG и General Motors Co.

Семиместный ES8 с аккумуляторной батареей на 70 кВтч, обеспечивающей дальность хода в 355 км, что в реальности составляет примерно 300 км, может разогнаться до 100 км/ч за 4,4 секунды. Владельцы могут заряжать свой автомобиль, заменяя батареи на зарядных станциях за три минуты или перезаряжаясь с помощью сервисных транспортных средств «Power Mobile», которые по запросу могут приехать к автомобилистам.

Он оснащен новой системой поддержки водителя NIO Pilot — системой искусственного интеллекта с большим функционалом, начиная от настройки температуры в автомобиле и заканчивая общением с водителем и фото- и видеосъемкой. Аппаратный пакет, как пишет ХАЙТЕК, состоит из «1 трехфокальной фронтальной камеры, 4 внешних внешних камер, 5 волновых радаров, 12 ультразвуковых датчиков и 1 камеры наблюдения за водителем».

Он аналогичен новейшему набору Autopilot от Tesla, но он оснащен технологией Mobileye и чипом EyeQ4 вместо системы Tesla на оборудовании Nvidia.

В 2020 году NIO планирует построить более 1100 станций зарядки в Китае и оснастит более 1200 сервисных автомобилей Power Mobile. В настоящее время спрос на внедорожники и EV в Китае растет, и в середине рынка между BYD и Tesla не так много вариантов. ES8 должен заполнить эту пустоту.