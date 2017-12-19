Скорой помощи и ГИБДД дали 15 минут на приезд на место ДТП

Московских гаишников и скоряков заставят шевелить булками. Отныне всех экипажи ГИБДД и бригады “скорой” должны приезжать на место ДТП (с пострадавшими или серьезными последствиями), не дольше, чем за 15 минут. Нормативы строгие, а за их нарушение – штрафы, выговоры, взыскания, в общем, весь букет.
Те времена, когда тело человека, насмерть сбитого на дороге, могло лежать на проезжей части больше часа, уходят также в глубокое прошлое. На приезд следственной группы, как сообщает телеграм-канал Mash, отводится не больше 30 минут (они тут самые неторопливые).
Для ЦОДД все также жестко – начать расчищать дороги от остатков поврежденных машин и растаскивать ДТПшные баррикады надо не позже, чем через 20 минут после первого сообщения.
Власти Москвы уже подмахнули все эти нормативы. Один вопрос – готов ли товарищ майор к такому интерстеллару?
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