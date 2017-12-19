Сервисы такси и каршеринга получат скидки на российские электрокары
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Сервисы такси и каршеринга получат скидки на российские электрокары
Декабрь 19 19:03 2017

Министерство промышленности и торговли РФ с 2018 года будет выделять субсидии отечественным производителям электрокаров для предоставления скидки таксопаркам и сервисам каршеринга.

В ноябре ведомство разработало поправки в Правила предоставления субсидий на электрический транспорт. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. Как подчеркнули в Минпромторге, данные меры направлены на повышение спроса за счет скидок операторам городского наземного транспорта.

«Субсидия будет предоставляться производителям городского наземного электрического транспорта при условии предоставления скидки покупателям, в том числе это могут быть таксопарки и городской каршеринг», — уточнили в пресс-службе.

Размер субсидий обсуждается, однако уже известно, что они будут действовать как минимум до конца 2021 года. Кроме экологичных автомобилей, скидки будут распространяться на электробусы, троллейбусы и трамваи.

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AMSRUS
AMSRUS

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