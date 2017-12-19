Новый мотор на Патриот
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Новый мотор на Патриот
Декабрь 19 16:08 2017

УАЗ сообщил, что моторную линейку внедорожника «Патриот» расширят.

Модель получит атмосферный двигатель мощностью 150 л.с., который стоит на грузовых «Профи».

Несмотря на то, что производитель умолчал о дате, когда появится УАЗ «Патриот» с новым мотором, автоэксперты сообщают, что по традиции новинка появится уже летом 2018 года.

Сейчас внедорожник УАЗ «Патриот» оснащен 2,7-литровым мотором, который выдает 135 л.с. при крутящем моменте в 217 Нм. Пару двигателю, как сообщает hotgeo, составляет «механика». Клиентам предоставляется возможность заказать полный привод для своего внедорожника.

Об обновлениях моторной линейки УАЗ «Патриот» сообщил глава научно-технического центра УАЗ Евгений Галкин. Специалист уточнил, что внедорожники начнут оснащать атмосферным двигателем, который выдает 150 л.с. Кроме того, такую же силовую установку получит и УАЗ «Пикап». Новый двигатель значительно улучшит динамичность моделей.

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ПатриотПикапУАЗ
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Den Savkin-Kalinov
    Декабрь 19, 16:43 #1 Den Savkin-Kalinov

    От самолета?

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