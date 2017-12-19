Новый мотор на Патриот

Модель получит атмосферный двигатель мощностью 150 л.с., который стоит на грузовых «Профи».
Несмотря на то, что производитель умолчал о дате, когда появится УАЗ «Патриот» с новым мотором, автоэксперты сообщают, что по традиции новинка появится уже летом 2018 года.
Сейчас внедорожник УАЗ «Патриот» оснащен 2,7-литровым мотором, который выдает 135 л.с. при крутящем моменте в 217 Нм. Пару двигателю, как сообщает hotgeo, составляет «механика». Клиентам предоставляется возможность заказать полный привод для своего внедорожника.
Об обновлениях моторной линейки УАЗ «Патриот» сообщил глава научно-технического центра УАЗ Евгений Галкин. Специалист уточнил, что внедорожники начнут оснащать атмосферным двигателем, который выдает 150 л.с. Кроме того, такую же силовую установку получит и УАЗ «Пикап». Новый двигатель значительно улучшит динамичность моделей.
C 2014 года www.amsrus.ru
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