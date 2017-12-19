Новый мотор на Патриот 36

УАЗ сообщил, что моторную линейку внедорожника «Патриот» расширят.

Модель получит атмосферный двигатель мощностью 150 л.с., который стоит на грузовых «Профи».

Несмотря на то, что производитель умолчал о дате, когда появится УАЗ «Патриот» с новым мотором, автоэксперты сообщают, что по традиции новинка появится уже летом 2018 года.

Сейчас внедорожник УАЗ «Патриот» оснащен 2,7-литровым мотором, который выдает 135 л.с. при крутящем моменте в 217 Нм. Пару двигателю, как сообщает hotgeo , составляет «механика». Клиентам предоставляется возможность заказать полный привод для своего внедорожника.

Об обновлениях моторной линейки УАЗ «Патриот» сообщил глава научно-технического центра УАЗ Евгений Галкин. Специалист уточнил, что внедорожники начнут оснащать атмосферным двигателем, который выдает 150 л.с. Кроме того, такую же силовую установку получит и УАЗ «Пикап». Новый двигатель значительно улучшит динамичность моделей.