На бюджетные деньги запретят покупать авто дороже 2 млн руб‍ 31

Законопроект, запрещающий государственным компаниям покупать машины дороже 2 млн рублей, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым.

«Не допускается закупка (в том числе заключение договора аренды), последующее техническое усовершенствование, модернизация, переустройство транспортного средства категории «А», «В», цена которого, цена договора аренды которого, общая стоимость после технического усовершенствования, модернизации, переустройства которого превышает два миллиона рублей», — следует из текста инициативы.

Исключения, как передает корреспондент ИА REGNUM , могут составить легковые автомобили, «к которым предъявляются особые технические требования, связанные с их использованием в медицинских целях».

В мониторинг попали компании из 14 регионов страны, объявивших закупки машин на общую сумму 132 млн рублей.