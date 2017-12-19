На бюджетные деньги запретят покупать авто дороже 2 млн руб‍
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На бюджетные деньги запретят покупать авто дороже 2 млн руб‍
Декабрь 19 10:03 2017

Законопроект, запрещающий государственным компаниям покупать машины дороже 2 млн рублей, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым.

«Не допускается закупка (в том числе заключение договора аренды), последующее техническое усовершенствование, модернизация, переустройство транспортного средства категории «А», «В», цена которого, цена договора аренды которого, общая стоимость после технического усовершенствования, модернизации, переустройства которого превышает два миллиона рублей», — следует из текста инициативы.

Исключения, как передает корреспондент ИА REGNUM, могут составить легковые автомобили, «к которым предъявляются особые технические требования, связанные с их использованием в медицинских целях».

В мониторинг попали компании из 14 регионов страны, объявивших закупки машин на общую сумму 132 млн рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

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16 комментариев

  1. Dmitry Tersky
    Декабрь 19, 10:08 #1 Dmitry Tersky

    Все в это поверили!

  2. Dmitry Luk'yanchuk
    Декабрь 19, 10:16 #2 Dmitry Luk'yanchuk

    На моей памяти это 3й раз – 1 Немцов, 2 ДАМедведев все пытались пересадить на ширпотреб, Рогозин мечтал ездить на БронеКамазе ))) …. Ух!

  3. Дмитрий Морозов
    Декабрь 19, 10:17 #3 Дмитрий Морозов

    !No pasará! (Не пройдет!)

  4. Ilnaz Shigabiev
    Декабрь 19, 10:28 #4 Ilnaz Shigabiev

    Ага и до кучи зарплату себе урежьте!!! На медицинскую помощь денег больше останется.

  5. Вячеслав Луканин
    Декабрь 19, 10:34 #5 Вячеслав Луканин

    Зато арендовать – любое)))

  6. Eugene Barad
    Декабрь 19, 10:34 #6 Eugene Barad

    И все сразу согласились. С тех пор машины покупают по запчастям… чтобы уложиться…

  7. Vitaly Grozny
    Декабрь 19, 10:37 #7 Vitaly Grozny

    Еклмн! Дастер просто создан для путина!

  8. Alex Mos
    Декабрь 19, 11:17 #8 Alex Mos

    Им дарить будут)

  9. Саша Караев
    Декабрь 19, 11:38 #9 Саша Караев

    Закупят на 2, ТО проведут на 8 и вот тебе та же топовая комплектация…

  10. Mikhail Abuzin
    Декабрь 19, 12:52 #10 Mikhail Abuzin

    Почему не до 3-х, 4-х…
    Пусть укладываются в 1 млн?!?

  11. Den Savkin-Kalinov
    Декабрь 19, 12:57 #11 Den Savkin-Kalinov

    Золотые Жопы России

  12. Maxim Komarov
    Декабрь 19, 13:37 #12 Maxim Komarov

    Арендовать будут

  13. Виталий Монахов
    Декабрь 19, 14:06 #13 Виталий Монахов

    госдума- не компания..

  14. Ilya Ivanov
    Декабрь 19, 17:18 #14 Ilya Ivanov

    Как ни странно, истинный зомбированный путеноид верит еще и не такому)

  15. Александр Михайлющанов
    Декабрь 19, 18:32 #15 Александр Михайлющанов

    Что опять?

  16. Константин Хоптяный
    Декабрь 19, 18:33 #16 Константин Хоптяный

    А чего то до двух мулей? Сколько стоит лада веста? Вот это и есть предел их желаний и наших возможностей.

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