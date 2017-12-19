На бюджетные деньги запретят покупать авто дороже 2 млн руб‍

«Не допускается закупка (в том числе заключение договора аренды), последующее техническое усовершенствование, модернизация, переустройство транспортного средства категории «А», «В», цена которого, цена договора аренды которого, общая стоимость после технического усовершенствования, модернизации, переустройства которого превышает два миллиона рублей», — следует из текста инициативы.
Исключения, как передает корреспондент ИА REGNUM, могут составить легковые автомобили, «к которым предъявляются особые технические требования, связанные с их использованием в медицинских целях».
В мониторинг попали компании из 14 регионов страны, объявивших закупки машин на общую сумму 132 млн рублей.
C 2014 года www.amsrus.ru
Все в это поверили!
На моей памяти это 3й раз – 1 Немцов, 2 ДАМедведев все пытались пересадить на ширпотреб, Рогозин мечтал ездить на БронеКамазе ))) …. Ух!
!No pasará! (Не пройдет!)
Ага и до кучи зарплату себе урежьте!!! На медицинскую помощь денег больше останется.
Зато арендовать – любое)))
И все сразу согласились. С тех пор машины покупают по запчастям… чтобы уложиться…
Еклмн! Дастер просто создан для путина!
Им дарить будут)
Закупят на 2, ТО проведут на 8 и вот тебе та же топовая комплектация…
Почему не до 3-х, 4-х…
Пусть укладываются в 1 млн?!?
Золотые Жопы России
Арендовать будут
госдума- не компания..
Как ни странно, истинный зомбированный путеноид верит еще и не такому)
Что опять?
А чего то до двух мулей? Сколько стоит лада веста? Вот это и есть предел их желаний и наших возможностей.
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