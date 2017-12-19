Каким будет новый Kia Sorento Prime?
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Каким будет новый Kia Sorento Prime?
Декабрь 19 11:06 2017

На российском рынке большой обновленный кроссовер корейской марки появится в феврале следующего года.

Машина получит новые бензиновый силовой агрегат и трансмиссию.  Новый бензиновый двигатель — 3,5-литровый V6 мощностью 249 л.с., он заменит в гамме обновленного кроссовера силовой агрегат объемом 3,3 литра.

В гамме также остались бензиновый 2,4-литровый атмосферник мощностью 188 л.с. и 2,2-литровый турбодизель (200 л.с.). Бензиновые силовые агрегаты получили новый 8-ступенчатый автомат, а вот версия на «тяжелом топливе» осталась с прежней 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.Из других технических новшеств: система управления режимами работы электроники (отдачи двигателя, работы коробки передач, отзывчивости педали газа и т.д.) получила «умный» режим Smart. В нем компьютер анализирует персональный стиль вождения и подстраивает работу электронных систем под конкретного водителя.

Внешне автомобиль практически не изменился: обновились бамперы и светотехника, которая в топовых комплектациях стала полностью светодиодной. Соты радиаторной решетки теперь крупнее. Для кроссовера, как пишет За рулём, доступны новые цвета: темно-коричневый Rich Espresso и темно-синий Gravity Blue, а также легкосплавные диски нового дизайна диаметром от 17 до 19 дюймов.

В салоне изменений и того меньше: появились новые руль и ручка селектора выборов режима автомата, слегка изменился блок климат-контроля. На центральной консоли — индукционная панель для беспроводной зарядки смартфонов.

Российские дилеры обновленный Kia Sorento Prime ждут в феврале следующего года. Цены и комплектации корейцы объявят ближе к старту продаж.

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KIASorento Prime
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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