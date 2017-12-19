Jeep отзывает в России более 10 тысяч Grand Cherokee

Этот дефект, выявленный на джипах производства ноября 2011 года – сентября 2014-го, может вызвать коррозию и дать возможность воде проникнуть внутрь тормозного усилителя, говорится в сообщении Росстандарта. Проверить, могут ли у вашего автомобиля быть подобные проблемы, можно по VIN -коду на сайте агентства.
Машины, в которых выявлен дефект, необходимо подогнать в дилерский центр, где, как пишет “Российская газета”, специалисты проверят, насколько правильно установлен брызгозащитный кожух тормозного усилителя, а если необходимо, бесплатно проведут ремонт (заменят и установят новый кожух).
C 2014 года www.amsrus.ru
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