Jeep отзывает в России более 10 тысяч Grand Cherokee 35

Официальный представитель компании Jeep в России ООО “ЭфСиЭй РУС” отзывает более десяти тысяч автомобилей Grand Cherokee из-за неправильно установленного брызгозащитного кожуха тормозного усилителя.

Этот дефект, выявленный на джипах производства ноября 2011 года – сентября 2014-го, может вызвать коррозию и дать возможность воде проникнуть внутрь тормозного усилителя, говорится в сообщении Росстандарта. Проверить, могут ли у вашего автомобиля быть подобные проблемы, можно по VIN -коду на сайте агентства .

Машины, в которых выявлен дефект, необходимо подогнать в дилерский центр, где, как пишет “Российская газета” , специалисты проверят, насколько правильно установлен брызгозащитный кожух тормозного усилителя, а если необходимо, бесплатно проведут ремонт (заменят и установят новый кожух).