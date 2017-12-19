Cadillac откажется от седана ATS 20

Модель Cadillac ATS Sedan играет важную роль в качестве седана начального уровня премиального американского бренда, но несмотря на это, новые отчёты говорят о том, что компания может отказаться от этого автомобиля в 2019 году.

Об этом сообщает издание The Truth About Cars, которое ссылается на официальную документацию концерна GM на 2019 год. В этих документах значиться только 2-дверная модель ATS Coupe. Если информация подтвердится официально, то это станет «радикальным изменением, поскольку Cadillac ATS Sedan является одним из самых продаваемых седанов компании».

По данным аналитического издания Carsalesbase, в прошлом году американская компания Cadillac реализовала в общей сложности 21 505 единиц модели ATS (седан/купе). Это значительно меньше в сравнении с прошлыми годами. Так, по итогам 2013 года было продано порядка 38 319 единиц Cadillac ATS. В текущем же году, в период с января по ноябрь, в США было продано около 12 000 экземпляров данной модели.

Предполагается, что марка Cadillac откажется от автомобилей ATS, CTS и XTS – все три модели будут заменены совершенно новым седаном Cadillac CT5. Кроме того, в будущем американский премиальный бренд планирует вывести на рынок ещё один седан, который сможет составить конкуренцию таким моделям, как Audi A3 и Mercedes CLA-Class.

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