Cadillac откажется от седана ATS
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Cadillac откажется от седана ATS
Декабрь 19 22:02 2017

Модель Cadillac ATS Sedan играет важную роль в качестве седана начального уровня премиального американского бренда, но несмотря на это, новые отчёты говорят о том, что компания может отказаться от этого автомобиля в 2019 году.

Об этом сообщает издание The Truth About Cars, которое ссылается на официальную документацию концерна GM на 2019 год. В этих документах значиться только 2-дверная модель ATS Coupe. Если информация подтвердится официально, то это станет «радикальным изменением, поскольку Cadillac ATS Sedan является одним из самых продаваемых седанов компании».Cadillac ATS 2015

По данным аналитического издания Carsalesbase, в прошлом году американская компания Cadillac реализовала в общей сложности 21 505 единиц модели ATS (седан/купе). Это значительно меньше в сравнении с прошлыми годами. Так, по итогам 2013 года было продано порядка 38 319 единиц Cadillac ATS. В текущем же году, в период с января по ноябрь, в США было продано около 12 000 экземпляров данной модели.

Предполагается, что марка Cadillac откажется от автомобилей ATS, CTS и XTS – все три модели будут заменены совершенно новым седаном Cadillac CT5. Кроме того, в будущем американский премиальный бренд планирует вывести на рынок ещё один седан, который сможет составить конкуренцию таким моделям, как Audi A3 и Mercedes CLA-Class.

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CadillacCadillac ATSседан ATS
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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