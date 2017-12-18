Audi опубликовал фото «заряженного» универсала RS4 Avant.

Отмечается, что новинка получила целый ряд стилистических решений, которые вдохновлены легендарным спорткаром прошлых лет – Audi 90 Quattro IMSA GTO 1989.
Пресс-служба немецкой компании Audi опубликовала несколько официальных фото нового “заряженного” универсала Audi RS4 Avant. Судя по снимкам, модель получила увеличенные колесные арки и особые колесные диски, которые имеют некоторые сходства с выпущенным в 1989 году Audi 90 Quattro IMSA GTO.
Кроме того, такое решение позволит установить кастомные колёса у различных тюнинг-ателье. Вполне очевидно, что новый Audi RS4 Avant в целом получил более агрессивный и динамичный дизайн кузова, чем модель в стандартном исполнении. Новинка оснащается зауженной агрессивной решеткой радиатора, а также увеличенными воздухозаборниками на переднем бампере. В качестве опции, как сообщает ВладТайм, можно заказать колёсные диски размерностью в 20 дюймов.
Что касается технических характеристик, то новый Audi RS4 Avant лишился мотора V8, на смену которому пришёл 2,9-литровый битурбированный V6, мощность которого составляет 444 лошадиные силы при крутящем моменте в 600 Нм. Мотор сочетается с системой полного привода Quattro и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Новый Audi RS4 Avant разгоняется до первой “сотни” всего за 4,1 секунды.
C 2014 года www.amsrus.ru
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