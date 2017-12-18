Audi опубликовал фото «заряженного» универсала RS4 Avant. 64

Разработчики из немецкого премиального бренда Audi опубликовали официальные снимки универсала Audi RS4 Avant новой генерации.

Отмечается, что новинка получила целый ряд стилистических решений, которые вдохновлены легендарным спорткаром прошлых лет – Audi 90 Quattro IMSA GTO 1989.

Пресс-служба немецкой компании Audi опубликовала несколько официальных фото нового “заряженного” универсала Audi RS4 Avant. Судя по снимкам, модель получила увеличенные колесные арки и особые колесные диски, которые имеют некоторые сходства с выпущенным в 1989 году Audi 90 Quattro IMSA GTO.

Кроме того, такое решение позволит установить кастомные колёса у различных тюнинг-ателье. Вполне очевидно, что новый Audi RS4 Avant в целом получил более агрессивный и динамичный дизайн кузова, чем модель в стандартном исполнении. Новинка оснащается зауженной агрессивной решеткой радиатора, а также увеличенными воздухозаборниками на переднем бампере. В качестве опции, как сообщает ВладТайм, можно заказать колёсные диски размерностью в 20 дюймов.

Что касается технических характеристик, то новый Audi RS4 Avant лишился мотора V8, на смену которому пришёл 2,9-литровый битурбированный V6, мощность которого составляет 444 лошадиные силы при крутящем моменте в 600 Нм. Мотор сочетается с системой полного привода Quattro и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Новый Audi RS4 Avant разгоняется до первой “сотни” всего за 4,1 секунды.