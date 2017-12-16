УАЗ-469 – легенде 45 лет 43

45 лет назад, 15 декабря 1972 года, с конвейера Ульяновского автомобильного завода сошел первый серийный экземпляр УАЗ-469.

Конструкторы Ульяновского автомобильного завода создали настоящий шедевр отечественного автомобилестроения, который стал визитной карточкой УАЗ.

На протяжении уже 45 лет легендарный автомобиль УАЗ ХАНТЕР сохраняет в себе лучшие традиции Ульяновского автозавода и остается олицетворением настоящего внедорожника, способного покорить даже самые труднодоступные уголки нашей Земли. Многолетний конструкторский опыт и эксплуатация УАЗ ХАНТЕР при любых дорожных условиях подтверждают непревзойденную проходимость, универсальность и надежность конструкции этого автомобиля, которую обеспечивают крепкая рама и система подключаемого полного привода с понижающей передачей.

В создании нового детища Ульяновского автомобильного завода принимали участие конструкторы, испытатели, специалисты технологических и проектных служб завода и многие другие. Первые образцы военной модели УАЗ-469 были изготовлены еще в 1961 году. Автомобили успешно прошли государственные испытания, а также испытания на маршруте через Среднюю Азию и Памир к Каспийскому морю.

Именно с этим автомобилем связаны самые яркие страницы истории и рекорды Ульяновского автозавода. В августе 1974 года УАЗ-469 впервые покорил Приэльбрусье, поднявшись на высоту 4000м над уровнем моря. Внедорожник Ульяновского автозавода стал единственным автомобилем в мире, который преодолел этот маршрут без посторонней помощи.

В 1975 году четыре автомобиля УАЗ и мотоцикл «Днепр» за 40 дней преодолели 11000 км знойных песков пустыни Сахары. В 1978 году УАЗ-469 стал обладателем «Серебряного домкрата» – главного приза чемпионата Италии по автокроссу. В 1989 году УАЗ-469 принял участие в Международной экспедиции «Великий Шелковый путь» протяженностью 10000 км.

УАЗ-469 прославил автомобильный завод победами на спортивных трассах. По сей день гонщики УАЗ соревнуются на чемпионатах по автокроссу за рулем этого внедорожника.

В 1985 году модель сменила название на УАЗ-3151. Появились модификации УАЗ-31514 и УАЗ-31514-010 с пружинной подвеской.

В 2003 году на смену семейству модельного ряда УАЗ-3151 пришел УАЗ ХАНТЕР. Спустя четыре года УАЗ выпустил модель Hunter Classic, которая внешне напоминает легендарный УАЗ-469. Несмотря на многоступенчатую модернизацию за годы выпуска легендарный УАЗ ХАНТЕР сохранил свои основные характеристики – непревзойденную проходимость, высокую надежность и неприхотливость в эксплуатации и обслуживании.

В феврале 2015 года, к 70-летию Великой Победы, вышел УАЗ ХАНТЕР «Победной серии». 2017-й год ознаменовался для модели УАЗ ХАНТЕР выпуском «Юбилейной версии», отличительной особенностью которой является наличие «парадного мундира» в трёхцветном исполнении, белые 16-дюймовые диски, откидной борт и шильдик, на котором представлено название «Юбилейной» спец.версии и порядковый номер автомобиля.

Всего с момента запуска серийного производства автомобиля УАЗ ХАНТЕР было реализовано порядка 2 миллионов автомобилей данной модели, как в России, так и зарубежных странах.

Интересные факты из истории УАЗ-469

Из отчёта по государственным испытаниям автомобилей УАЗ-469.

Одно из первых испытаний УАЗ-469 проводились с июля 1962-го по февраль 1963 года в несколько этапов в объёме 27,4–30,6 тысяч километров пробега. Первый этап пробеговых испытаний в объёме 9200 километров был проведён с 7 июля по август 1962 года по маршруту Ульяновск-Аральск-Ташкент-Ош-Хорог-Душанбе-Ашхабад-Баку-Волгоград-Ульяновск.

Кроме того, дополнительно, с целью проверки эффективности доработки агрегатов и узлов, проведённой заводом по результатам первого этапа испытаний, два автомобиля УАЗ-469 с прицепами общим весом по 850 килограммов в октябре-ноябре 1962 года участвовали в Государственных испытаниях автомобиля ЗАЗ-967 и прошли 9500 километров по маршруту Ташкент-Ош-Хорог-Душанбе-Керки-Мары-Ашхабад-Красноводск-Баку-Тихорецк-Краснодар-Керчь-Запорожье-Ульяновск.

Основная часть испытаний по горным дорогам проходила по Памиру (Ош-Хорог-Душанбе) на больших высотах. Дороги были в основном щебеночные, на отдельных участках — грунтовые. Они изобиловали крутыми затяжными подъёмами и спусками с большим количеством крутых поворотов и перевалами значительной высоты.

Филипп Марторелли на 469-м УАЗе стал абсолютным чемпионом Италии по автогонкам.

Машина экспортировалась в 80 стран мира (причем в СССР в частные руки до перестройки продавалась лишь за особые заслуги) и пользовалась большой популярностью не только в странах третьего мира, но и в Европе. В Италии в 60-е годы появилась мода на «русский джип».

Владельцы известной в Италии фирмы «Марброз» братья Марторелли — одни из тех, кто заразил итальянцев страстью к вездеходам. Все Марторелли были заядлыми спортсменами, участвовали в гонках и автокроссах. Команда Марторелли с 1971 года не выходила из списка сильнейших в Италии. Трассы соревнований всегда были крайне тяжелыми, с глубокими бродами и трудными участками по руслу ручья, усеянного каменистыми перекатами.

В 1982 году УАЗ-469б занял абсолютное первое место в национальном чемпионате в классе полноприводных автомобилей с дизельным двигателем. В 1983 году — второе место в общем зачете и первое место в своем классе. Результат итальянского чемпионата 1984 года: 1-е место — УАЗ-469-Б. В 1992 году Филипп Марторелли на 469-м УАЗе стал абсолютным чемпионом Италии по автогонкам.

УАЗ-469 стал первым автомобилем, покорившим Эльбрус

В августе 1974 года три абсолютно стандартных (без лебедок и противобуксовочных цепей) автомобиля УАЗ-469Б поднялись по серпантинному склону Эльбруса на высоту 4200 метров над уровнем моря. Чистое время подъема составило всего 38 минут.

УАЗ-469 установил мировой рекорд

УАЗ-469 установил мировой рекорд по вместимости легкового автомобиля. Внутри внедорожника одновременно поместилось 32 человека, примерно столько пассажирских мест размещено в рейсовом автобусе. Общий вес пассажиров вместе с водителем составил 1900 кг, что соответствует весу африканского слона. УАЗ 469 с полной загрузкой также проехал 10 м, как этого требуют условия установления мирового рекорда.