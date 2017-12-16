Тестовый полигон от BMW 11

Компания BMW построит в Чехии тестовый полигон для беспилотников – Коммерсантъ .

Немецкий автопроизводитель пояснил, что в Германии, близ Мюнхена, во Франции и в Швеции имеющиеся территории невозможно расширить для строительства тестовой трассы, поэтому полигон будет создаваться в Чехии. Ожидается, что первый тестовый трек BMW в Восточной Европе создаст несколько сотен новых рабочих мест для местных жителей и позволит компании сэкономить, поскольку затраты на создание и обслуживание объекта в Чехии ниже, чем в Германии.

Полигон займёт участок примерно в 500 гектар около города Соколов, что близ немецкой границы. На новой трассе будут тестироваться системы помощи водителю и ассистенты торможения.

Объём инвестиций в новый объект оценивается более чем в €100 млн, а заработать новый полигон должен в начале следующего десятилетия.