Jeep Wrangler превратили в старый Willys 28

Немецкое ателье Geiger Cars, которое занимается тюнингом американских машин, использовало серийный 3-дверный Jeep Wrangler, чтобы сделать из него стилизованную реплику армейского “Виллиса”.

Компания выпустит такой Wrangler ограниченным тиражом – Автовести .

Первым делом в Geiger Cars “раздели” исходный Wrangler и перекрасили его в соответствующий тому времени защитный матовый цвет с характерными логотипами на кузове, как у военного прародителя. Съемная крыша выполнена из брезента, и им же обшиты сиденья в салоне.

Штатные колесные диски заменены на стальные 17-дюймовые с “грязевыми” покрышками BFGoodrich. А вместо штатных пластиковых бамперов установлены стальные силовые конструкции фирмы Rugged Ridge. В переднем бампере – электрическая лебедка на 3,6 тонны с синтетическом тросом.

Бензиновый мотор 3,6 Pentastar V6 трогать не стали, оставив ему на выбор 6-ступенчатую МКПП или автомат.

В Geiger сообщают, что построят всего 10 таких “ВиллиРенгов” ценой по 68 900 евро (с учетом налогов в Германии). За эти же деньги, к примеру, уже можно купить “заряженный” Grand Cherokee Trackhawk с компрессорным V8.