Jeep Wrangler превратили в старый Willys

Фото: auto.vesti.ru
Компания выпустит такой Wrangler ограниченным тиражом – Автовести.
Первым делом в Geiger Cars “раздели” исходный Wrangler и перекрасили его в соответствующий тому времени защитный матовый цвет с характерными логотипами на кузове, как у военного прародителя. Съемная крыша выполнена из брезента, и им же обшиты сиденья в салоне.
Штатные колесные диски заменены на стальные 17-дюймовые с “грязевыми” покрышками BFGoodrich. А вместо штатных пластиковых бамперов установлены стальные силовые конструкции фирмы Rugged Ridge. В переднем бампере – электрическая лебедка на 3,6 тонны с синтетическом тросом.
Бензиновый мотор 3,6 Pentastar V6 трогать не стали, оставив ему на выбор 6-ступенчатую МКПП или автомат.
В Geiger сообщают, что построят всего 10 таких “ВиллиРенгов” ценой по 68 900 евро (с учетом налогов в Германии). За эти же деньги, к примеру, уже можно купить “заряженный” Grand Cherokee Trackhawk с компрессорным V8.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.