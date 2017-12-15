В Японии в моде закос под «буханку» 127

Тюнеры Страны восходящего солнца переделывают местные машины в стиле «буханки» и сакэ тут не при чем!

Вам это может показаться невероятным, но наши ульяновские автомобили, над которыми потешаются многие отечественные водители, изнеженные немецким хай-теком, являются объектом культа в… Японии. Еще раз, если вы вдруг подумали, что зрение стало подводить – дело происходит в Японии, стране с поразительной автомобильной культурой и значительным влиянием на рынки почти всего мира.

Ульяновская продукция здесь представлена лишь «буханкой», которая носит название Van Type 3909 Japan Special Edition, окрашивается в светло-серый колер white night и зеленый army green. Местная публика, как пишет autorambler , от автомобиля, частенько ругаемого у себя на родине на чем свет стоит, без ума. Полагаем, дело отнюдь не в милитаристском колорите. Японцы – мастера создавать «летающие тарелки» на колесах, но при этом не отказываются от машин с нарочито простыми формами. А «уазик» именно такой.

Кроме того, передок у «буханки» мультяшный анимешный, с парой выпученных фар. Быть может, эта особенность дизайна является своего рода магнитом? Наконец, не стоит сбрасывать со счетов простоту и лаконичность в канве японского восприятия мира. Очень интересный факт – местные мастера гримируют внутрияпонские модели под российский внедорожный микроавтобус. Вот, что получается.