В линейке Nissan появится новый внедорожник Terra 164

Японские машиностроители работают над созданием нового рамного внедорожника Nissan Terra.

Основой для автомобиля послужит платформа, на которой возведен пикап Nissan Navara. Накануне китайские фотошпионы опубликовали в глобальной сети первые снимки, на которых запечатлен Nissan Terra.

Изначально ходили слухи, что японцы выпустят рамный внедорожник под названием Nissan Paladin. Фотографии автомобильных папарацци опровергают эту информацию, так как на кадрах можно увидеть шильдик, согласно которому машину именуют Nissan Terra.

Внедорожник Nissan Terra при габаритах в 4885х1865х1835 миллиметров имеет колесную базу размером 2850 мм. Силовая линейка автомобиля пока представлена единственным атмосферным агрегатом объемом 2,5 литра. Производительность установки, как сообщает vladtime, составляет 184 л.с.

оноприводный Nissan Terra будет комплектоваться пятискоростной МКПП, а для версии внедорожника с полным приводом предусмотрены шести- и семидиапазонная автоматические трансмиссии. Не исключается возможность появления семиместного варианта Nissan Terra. Официальная премьера машины состоится в течение следующего года.