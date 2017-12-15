Tesla Model X против Toyota Land Cruiser 132

Электрический кроссовер Tesla Model X и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сразились в перетягивании каната.

Видео соревнования опубликовано на YouTube-канале Bjørn Nyland. В схватке принял участие кроссовер Tesla в модификации P90D. Такая машина оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 762 лошадиные силы и 967 Нм крутящего момента. Масса автомобиля — 2468 килограммов.

Участвовавший в схватке Toyota Land Cruiser Prado, как пишет motor , оснащен дизельным агрегатом мощностью 173 лошадиные силы и 410 Нм крутящего момента. Масса машины — 2850 килограммов.

В описании к ролику также указано, что Tesla укомплектована шипованными покрышками Nokian, а Toyota — фрикционными. «Прадо» во время перетягивания заглох и некоторое время после этого не заводился.