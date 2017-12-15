Суперкар в стиле раритетного Fiat Turbina 1954
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Суперкар в стиле раритетного Fiat Turbina 1954
Декабрь 15 18:07 2017

Компанией Pagani совместно с ателье Garage Italia Customs представлен специальный экземпляр современного суперкара Huayara.

Созданное в единственном экземпляре авто, названное Lampo (с итальянского “Молния”), посвящается концепту Fiat Turbina – 1954 года. Отличительными деталями версии Fiat Turbina были газотурбинный мотор на 300 л.с. Он имел довольно маленький коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,14.

Pagani Huayara Lampo досталась красно-белая оригинальная окраска. На корпусах наружных автомобильных зеркал появились 3 молнии под цвет итальянского флага, а именно зелёный, белый и красный. Их также нанесли на суппорты тормозной современной системы от Brembo.

Вследствие того, что Fiat Turbina является очень старым, определённые детали позаимствовали у хардкорной модели Pagani Huayara BC. Речь идёт, как пишут dni24, об элементах из алюминия и карбона, к примеру, аэродинамические “фишки”, передние воздухозаборники.

В версии Pagani Huayara Lampo силовой агрегат остался оригинальным. Это шестилитровый битурбомотор V12 на 765 лошадиных сил (крутящий момент 1000 Нм). Суперкар с места до первой “сотни” разгоняется меньше чем за три секунды. Максимальная скорость авто достигает 370 км/час.

 

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FiatGarage Italia CustomsHuayara LampoPaganiТурбина
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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Сергей Чураков
    Декабрь 15, 21:15 #1 Сергей Чураков

    С таким названием, в лёт пошла бы, у нас. Я сначала подумал , что то с лампочкой, случилось.

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