Сделал селфи — купил авто 17

Интернет-магазин Alibaba организовал продажу машин через специальный вендинговый автомат.

Первоначально автоматы для покупки авто появятся в Шанхае и Нанкине, но к концу 2018 года их должно быть не мене 12 по всему Китаю. Чтобы купить с их помощью машину, нужно быть клиентом сервисов Zhima Credit или Alibaba Super Member.

Потенциальный покупатель может выбрать машину следующих марок: Maserati, Mercedes-Benz, BMW, Audi и Volvo — через интернет, загрузив специальное приложение, оплатить покупку сразу или заказать трехдневный тест-драйв.

Чтобы получить доступ к автомобилям, как пишет «За рулем Кубань» , придется сделать селфи — по фото система идентифицирует клиента как «своего». Как только покупателя «узнали», он может взять машину. Чтобы клиенты не использовали тест-драйв в качестве альтернативы прокату, за два месяца нельзя оформить больше пяти тест-драйвов, а одну и ту же модель нельзя брать повторно.