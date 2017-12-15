Porsche 911 – трехлетняя реставрация завершена 13

Трехлетняя реставрация завершена: на специальной выставке «911 (901 № 57) – Легенда снова отправляется в путь» музей Porsche показывает самый новый и одновременно самый старый 911-й в своей коллекции.

Красное купе было произведено в октябре 1964 года и является одной из первых серийных моделей спортивного автомобиля, выпущенного еще под обозначением 901. Почти ровно 50 лет спустя музей Porsche выкупил случайно обнаруженный раритет и привел его в оригинальное состояние.

Компания Porsche разработала и представила публике преемника модели 356 под обозначением 901. Однако всего через несколько недель после начала производства, осенью 1964 года, купе пришлось переименовать из-за спора о товарных знаках, с тех пор оно носит название 911. Все выпущенные до того момента автомобили, хотя и были построены под обозначением 901, были проданы как 911. Одного такого раритета не хватало заводской коллекции Porsche в течение 50 лет.

2014 год: телевизионная команда обнаруживает историческое сокровище.

В 2014 году немецкая съемочная группа, оценивая коллекцию предметов, давно забытых в сарае, наткнулась на два 911-х 1960-х годов. После запроса в музей Porsche выяснилось, что один из спортивных автомобилей с номером шасси 300.057 относится к тем редким экземплярам, которые были построены до переименования модели.

Музей Porsche выкупил оба 911-х по оценочной стоимости независимого эксперта, заполнив тем самым существенный пробел в коллекции знаменательных классических представителей марки.

Сохраняя оригинальность: длительная реставрация с использованием аутентичных деталей.

Одним из решающих факторов для совершения покупки было неотреставрированное состояние ранних 911-х. Это дало возможность специалистам музея восстановить спортивный автомобиль максимально аутентично и насколько это возможно в соответствии с оригиналом.

Три года ушло на то, чтобы при помощи оригинальных кузовных деталей, взятых с другого автомобиля, привести в первоначальное состояние сильно поврежденный ржавчиной раритетный спорткар.

Двигатель, коробка передач, электрооборудование и внутреннее оснащение салона были восстановлены по тому же принципу. Основным правилом было сохранять детали и фрагменты, где это возможно, а не заменять их. Такой непростой метод реставрации для музея Porsche является стандартным, именно поэтому потребовалось так много времени, чтобы вернуть к жизни исторически ценный классический спортивный автомобиль.