Поедете на Scania Irizar на Балтику? 12

Автобусы Scania Irizar i6 будут осуществлять пассажирские перевозки между Санкт-Петербургом и странами Балтийского региона.

В линейке автобусов Scania модель Irizar i6 с колесной формулой 6х2*4 занимает особое место благодаря своим заявленным характеристикам, а именно: безопасность, надежность и низкие эксплуатационные расходы. Автобусы оснащены 440-сильными дизельными двигателями, отвечающими требованиям экологического стандарта Евро-5. Благодаря климат-контролю, электрическому обогреву сидения и мультимедийным системам любой водитель сможет проехать за рулем автобуса сотни километров, не чувствуя усталости.

Автобусы рассчитаны на 56 пассажирских мест, имеются уже ставшие привычными персональные мультимедийные устройства, регулируемые сиденья, розетки для подзарядки электронных устройств, а каждое сиденье оснащено ремнем безопасности. В свою очередь место гида оборудовано 3-х точечным ремнем безопасности и дополнительным микрофоном. В автобусах также имеются автоматы с бесплатными горячими напитками, бесплатный WiFi, кондиционер и туалет.

Lux Express Group – оператор международных автобусных экспресс-линий, предлагающий свои услуги в 7 странах Европы. Основные направления работы – Санкт-Петербург, Хельсинки, Таллин, Рига, Вильнюс и Варшава. Помимо международных маршрутов Группа обслуживает также внутренние в Эстонии.

В 2016 году услугами Lux Express Group во всех странах присутствия перевозчика воспользовались 2,18 млн пассажиров, на петербургское направление приходится пятая часть всех клиентов – 428 тыс. человек. Сотрудничество компаний ЗАО «Евролайнс» и «Скания-Русь» началось в 2010 году, когда были приобретены первые автобусы Scania OmniExpress.

С 2014 «Скания-Русь» начала поставлять новую туристическую модель – Scania Irizar i6, которая отличается своей универсальностью, безопасностью и идеально подходит для перевозок пассажиров на дальние расстояния. На данный момент в автопарке Lux Express Group около 70 автобусов марки Scania, большинство из которых оборудовано персональными мультимедийными устройствами.