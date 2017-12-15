Почему сбоят навигаторы? 51

С чем связан массовый сбой в работе устройств в Москве.

Москвичи массово жалуются на проблемы с навигаторами — по словам жителей столицы, карты заводят их в незнакомые части города, заставляют ездить кругами и постоянно требуют перезагрузки. Происходит это на любых гаджетах как в личном автомобиле, так и в такси.

Узнал подробности у нескольких пострадавших«Коммерсантъ FM» .

«Я ехала с работы и столкнулась с большими проблемами с сервисом «Яндекс. Навигатор». После того, как таксист ввел адрес, он спустя буквально минуту сбросился. Более того, несмотря на то, что адрес был указан верно, направление все равно строилось не самое оптимальное, пришлось добираться кругами. В итоге я смогла попасть домой исключительно благодаря тому, что, как штурман, направляла водителя».

«Я увидел, что у водителя сразу не определилось положение его автомобиля в приложении, и немного ему подсказал, где развернуться, как выехать на шоссе. Но стоило мне немножко отвлечься, как мы совершили ошибок шесть или семь. В результате поездка, которая должна была занять минут 20 с небольшим, превратилась в огромное приключение, которое заняло больше часа».

«Прежде чем вызвать такси, я посмотрела по навигатору — дорога до аэропорта должна была занять примерно 40 минут, но в конечном итоге я практически опоздала на рейс, потому что мы ехали два часа. Таксист постоянно пропускал какие-то повороты, потому что навигатор у него не работал».

Наличие сбоя подтвердили в крупнейших агрегаторах такси.

В компании Uber даже заявили, что пересмотрят стоимость поездок, которые заметно удлинились из-за проблем с навигаторами. Но дело здесь не в самих гаджетах и не в приложениях, отметил представитель сервиса «Яндекс. Навигатор» Дмитрий Горчаков. По его словам, некорректно сейчас работают спутниковые системы: «Ошибки в определении геопозиции чаще всего связаны со сбоями GPS или других спутниковых систем навигации. Они происходят вообще во всех сервисах и устройствах, которые используют геолокацию, — и в навигационных приложениях, и фитнес-браслетах, и в приложениях, с которыми, например, работают курьеры, доставляя посылки по тому или иному адресу.

Сейчас с большой уверенностью можно сказать, что случаи неверного геопозиционирования существуют вообще вне инфраструктуры интернет-сервисов. То есть карты или навигаторы, включая сервисы компании «Яндекс» и любые другие, получают уже готовую ошибочную координату от устройства».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее опроверг данные о том, что причиной сбоя могло стать некое оборудование в Кремле.

Он заявил, что никаких «глушилок там нет» и посоветовал обратиться за комментариями к спецслужбам.

Скорее всего, ФСБ или ФСО действительно тестируют какие-то системы, отсюда и проблемы с навигаторами, считает старший вице-президент по развитию телематики компании Meta System Алексей Шипулин: «Если что-то происходит, значит, это кому-то нужно. Конечно же, это техническая проблема, которая не произошла сам по себе. В силу того, что сбой является таким массовым, ясно, что он не связан с действиями злоумышленников в каком-то определенном районе. Наверняка наши доблестные службы безопасности внедряют некую систему, которая еще до конца не отлажена, и, скорее всего, сейчас идет тестовый период. Не секрет, что в использовании спутниковой навигации используется разного рода оборудование, от которого эти службы хотят себя обезопасить».

Похожий сбой в работе навигаторов произошел летом прошлого года. Тогда системам казалось, что водитель находится в аэропорту Внуково, в то время как он проезжал мимо Кремля.