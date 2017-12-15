Новые ограничения для автомобилистов 69

Госдума приняла во втором чтении проект закона «Об организации дорожного движения».

Документ позволит региональным властям запрещать движение автомобилей с двигателями низкого экологического класса, а также вводить ограничения проезда в зависимости от времени суток или конкретных дней. В законе также закрепляется право автомобилей ФСО, Росгвардии и Следственного комитета парковаться бесплатно в любом месте города.

Проект закона «Об организации дорожного движения», напомним, был разработан Минтрансом и принят в первом чтении в декабре 2016 года. Документ стал известен благодаря норме, разрешающей субъектам федерации вводить платный въезд, но от нее депутаты в итоге отказались из-за негативной реакции общественности (“Ъ” сообщал об этом 26 мая).

Вместе с тем регионы смогут, судя по тексту документа, вводить «временные ограничения» или прекращать движение транспорта — например, если речь идет об автомобилях с двигателями низкого экологического класса. Технически это можно сделать уже сейчас: в июле в ПДД был введен специальный знак, обозначающий зону для проезда машин классов от «Евро-2» до «Евро-6».

Органы власти, следует из законопроекта, смогут вводить специальные полосы (или зоны), куда будет запрещен проезд машинам, перевозящим только водителя. Речь идет о применяемых на Западе carpool-полосах, куда можно заезжать только с двумя-тремя людьми в салоне: такие полосы мотивируют граждан на совместное использование для поездок одной машины. Для оптимизации движения власти смогут также «разделять потоки автомобилей на однородные группы в зависимости от категорий, скорости и направления движения», строить кольцевые пересечения дорог, а также настраивать циклы работы светофоров, сказано в законопроекте.

Устанавливаются также правила проведения дорожных работ: если проезжая часть закрывается более чем на 50%, должен быть «обеспечен объезд данных участков дороги». Ограждения не могут быть установлены дорожниками раньше чем за три дня до фактического начала работ.

Законопроект затрагивает и тему парковок.

Регионы могут вводить запреты на платную парковку около больниц, школ и учреждений культуры. При этом закрепляется, что взимание платы за стоянку «не допускается» в отношении машин оперативных служб, военной автоинспекции, ФСО, военной полиции, Росгвардии, Следственного комитета, если такой транспорт используется в «целях служебной необходимости».

Уточнено, что тарифы платной парковки должны устанавливаться в соответствии с методическими рекомендациями Минтранса (документ разрабатывается). Также вводится норма, согласно которой органы местного самоуправления могут принимать решения о создании парковок на территории, примыкающей к дому, такие решения должны приниматься «с учетом мнения» собственников квартир.

Норма эта «вызывает много вопросов», заметила исполнительный директор ассоциации управляющих организаций «Новое качество» Олеся Лещенко. «Важно, чтобы муниципалитеты обеспечивали необходимый уровень прозрачности публичных обсуждений при принятии решений о создании парковок,— считает она.— Как будут собираться и считаться голоса, каким будет необходимый кворум, что означает формулировка “с учетом мнения жителей”? Будет ли у собственников помещений в многоквартирных домах право наложить вето на решение о создании парковки во дворе? Лучше если основные правила или требования к организации учета общественного мнения будут установлены на федеральном уровне».

«Принятие такого закона важно, поскольку большая часть аспектов организации движения ранее отражалась в подзаконных актах или методических рекомендациях»,— поясняет эксперт по безопасности движения юрист Катерина Соловьева. Она считает, что законопроект при этом требует «существенной доработки»: в частности, необходимо записать ответственность для чиновников, нарушающих новые нормы. Ранее, по данным “Ъ”, планировалось ввести в КоАП РФ штраф до 40 тыс. руб. для должностных лиц, не соблюдающих «требования документации по организации дорожного движения», но в принятой вчера редакции их нет.

“Ъ” запросил информацию о возможном применении норм закона в администрациях крупных городов России, но чиновники новый закон не комментируют до вступления его в силу.