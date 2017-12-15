Кто платит за ущерб владелец или страховщик? 43

Верховный суд установил, что компенсировать ущерб должен страховщик, который застраховал ответственность автовладельца.

А если компания второго участника аварии стала банкротом или у нее приостановили лицензию, то получать с нее деньги или с Российского союза автостраховщиков должен именно страховщик, а не автомобилист.

История довольно простая. Некто Мухаметгалиев попал в аварию. Он был застрахован в одной страховой компании, его визави — в другой. Но вот неприятность: страховая компания виновника лишилась лицензии. Мухаметгалиев обратился за компенсацией по прямому возмещению ущерба в свою компанию, которая имела лицензию и работала, но возмещения так и не получил.

Страховая компания, судя по иску, очень не хотела возмещать ущерб. Поэтому Мухаметгалиеву пришлось обратиться в суд. Первая инстанция — Советский районный суд Казани — признал все его требования правомочными. При этом назначил не только компенсацию ущерба, но еще компенсацию за услуги оценщика, расходы на услуги эвакуатора, штраф за отказ возместить ущерб в добровольном порядке и даже моральный ущерб.

Однако страховая компания решила так просто с деньгами не расставаться. Она подала апелляцию. А в апелляционной инстанции отменили решение первой инстанции.

Тогда Мухаметгалиеву не оставалось больше ничего, кроме подачи кассации в Верховный суд. И Верховный суд, разобравшись в ситуации, отменил решение апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение. Но дал очень важные рекомендации для правильного решения по этому и другим подобным делам.

Автовладелец требовал денег у своей страховой компании по прямому возмещению ущерба. Хочешь не хочешь, но компания в этой ситуации обязана их выплатить, даже если у другого страховщика отозвана лицензия или он признан банкротом.

Компания обязана заплатить, даже если у другого страховщика отозвана лицензия.

Но компания по непонятной причине решила, что в данной ситуации она ничего не должна своему клиенту. А деньги он должен выбивать из Российского союза автостраховщиков — гаранта возмещения ущерба в подобных случаях. Однако страховая компания оказалась не права. По мнению Верховного суда, страховщик в данной ситуации обязан компенсировать ущерб. При этом не должен отправлять автомобилиста в РСА.

При этом компенсацию в РСА страховщик может получить сам. Такое предусмотрено в законе об ОСАГО. Не надо заставлять автомобилистов совершать лишние действия. Это довольно дорого обходится.

Так, например, в данном случае страховая компания, конечно же, сможет получить из компенсационного фонда РСА затраты на ремонт автомобиля, которые были выплачены по решению суда. Но компенсировать штраф, выплаченный по закону о защите прав потребителей, а также судебные издержки и услуги представителя в суде — увы, не выйдет.

Большие убытки страховщиков зачастую связаны с тем, что они стараются недоплатить. В итоге, как пишет «Российская газета» , на рынке появляются страховые мошенники, автоюристы, которые перекупают права требования у потерпевших в авариях, чтобы получить от них побольше денег. А сами страховые компании жалуются, что нестраховые выплаты растут в катастрофических масштабах.

Стоит также напомнить, что, как правило, в случае споров со страховыми компаниями суды, как правило, принимают сторону автовладельца. Согласно этому решению становится понятно, что водитель в любом случае должен требовать компенсации у своего страховщика. Его не должна интересовать история страховщика виновника. А в РСА за компенсацией он должен обращаться только в том случае, если его страховщик обанкротился или лишился лицензии.