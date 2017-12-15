Коллекционный Dodge 40

Омич, увлекающийся реставрацией старинных авто, выставил на продажу уникальную машину.

Почтенный американец 1939 года выпуска попал в СССР по ленд-лизу, возил высокопоставленного советского офицера и доехал до Берлина. А к омичу-реставратору попал уже спустя годы в виде груды запчастей. Коллекционер Dodge восстановил.

В гараж Сергея Капитанова этот Dodge приехал в виде багажа: шесть чемоданов запчастей, отдельно кузов и двигатель. За два года Сергей полностью восстановил машину. Правда, реставрировал ее в технике «репликар»: внешний вид старинный, внутри — много чего нового. Первым делом переделал рулевое управление и тормоза.

— Для постоянной езды нужно было сделать, чтобы требования были современные. Те же гидравлические тормоза, их раньше там не было. Я ездил первые два года — потел! Мне нужна была третья рука, чтобы рулить и пот вытирать, потому что нереально. Тросовые тормоза — это ужас, и я перешел на современную гидравлику. Все поставил, все подходит, — рассказал руководитель клуба «Ретромобиль» Сергей Капитанов.

Сейчас машина в гараже на зимней консервации. Её рабочий сезон — весна, лето, осень. Dodge — любимец молодоженов (его часто заказывают на свадьбы) и глава всех ретропарадов. Впрочем, гламурную жизнь он вел не всегда: семь таких автомобилей, по одному на каждый фронт, американцы прислали в СССР в 1943 году по ленд-лизу — лимузин для командования. Несмотря на сборку 1939 года, как сообщает gtrk-omsk.ru , внутри хромированный салон. От опасностей это, конечно, не спасало.

— До нашего времени дожило два автомобиля. Один — в Прибалтике, один у меня. Что такое фронт? Это бомбежки, стрельба, и поэтому они не сохранились. А этот возил командование Второго фронта. Дошел до Берлина, вернулся в Майкоп и встал на учёт, — пояснил Сергей Капитанов.В этом году с легендарным Dodge Сергей Капитанов решил расстаться — выставил на продажу. Как долго будет искать покупателя, не знает: все-таки этот железный боевой конь не для езды по магазинами или с работы. Машина — для истинных ценителей истории автопрома. Но и такие, уверен мастер, в России найдутся.