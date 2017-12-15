Электричество – это энергия мобильного будущего 15

Porsche в России подводит итоги 2017 года

За прошедший год компания открыла два новых центра Porsche в Воронеже и Уфе, таким образом дилерская сеть Porsche в России на сегодняшний день насчитывает 21 дилерский центр, 1 шоу-рум и 1 сервисный центр.

Разнообразная модельная палитра, передовые технологические решения, триумф в Чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC, цифровая трансформация и фейерверк автомобильных премьер позволяют компании Porsche смело смотреть в будущее.

Одним из наиболее значимых и ожидаемых событий года стала презентация нового Porsche Cayenne, который по-прежнему остается бестселлером среди российских покупателей. Продажи нового поколения Cayenne в России стартуют 15 января 2018 года.

Начиная с этого дня, будет известна стоимость представленных на сегодняшний день модификаций – Porsche Cayenne, Cayenne S, Cayenne Turbo, – и модель будет доступна для конфигурации на вэбсайте www.porsche.ru.

Порше Центр Москва – 10 лет инвестиций в настоящее и будущее

Порше Центр Москва – единственный официальный дилер в России, принадлежащий Porsche AG. С момента открытия в 2008 году прошло 10 лет, в ходе которых Порше Центр Москва стал центром притяжения для всех энтузиастов и клиентов марки Porsche.

Прозрачная история производства и доставки каждого автомобиля, квалифицированный состав механиков, строгое соответствие сервисного обслуживания нормативам и требованиям завода-производителя, широчайший ассортимент товаров коллекции Porsche Driver’s Selection, мировое лидерство по программе

Porsche Exclusive – все это неотъемлемые преимущества Порше Центр Москва. На примере этого дилерского предприятия Porsche демонстрирует твердую приверженность принципам инновационного развития и надежность инвестиций в будущее бренда.

Porsche E-Performance – эмоциональность и рациональность

Электричество – это энергия мобильного будущего. Поэтому Porsche формирует собственное представление об электрическом спортивном автомобиле, полагаясь на более чем 60-летний опыт в области автоспорта.

С приближением неизбежной эры цифровых технологий, автономного вождения и искусственного интеллекта компания Porsche в число своих основных приоритетов ставит цифровую трансформацию и электромобильность. Porsche E-Performance – это концепция привода, объединяющая в себе комплекс решений, связанных с автомобилем, водителем, коммуникацией между ними, эффективным использованием энергии и защитой окружающей среды.

Таким образом компания создает экологичные автомобили, сочетающие в себе максимальную мощность и минимальный расход топлива. В основе этого целостная концепция с различными направлениями: гибридный привод, режимы движения и эргономичное управление функциями автомобиля.

Услуги Porsche Connect позволяют установить тесную связь между водителем и автомобилем и управлять функциями с помощью специальных приложений. Компания Porsche в России также не остается в стороне от важности защиты экосистемы от влияния человека.

В 2017 году – в год экологии России – ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» приняла участие в Международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ17», продемонстрировав на примере Porsche Panamera 4 e-Hybrid экологические инновационные решения, лежащие в основе целостности бренда.