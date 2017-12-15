BMW выбирает место для завода в России

Баварский автопроизводитель решил в России открыть свой завод и в данный момент ведутся переговоры с регионами, в которых может быть возведено предприятие.
Пока о сроках строительства, а также о мощности предприятия ничего не сообщается, и об, как сообщает tvoe-avto, этом станет известно только весной 2018 года, когда переговоры выйду на новый этап.
В компании планируют в РФ создать предприятие, на котором будет производится сварка и окраска кузова, также рассматривается вариант о производстве на заводе ДВС и трансмиссий.
Напомним, что в Подмосковье сейчас ведется строительство завода концерна Daimler и первые автомобили с этого предприятие начнут выходить в 2019 году.
C 2014 года www.amsrus.ru
Угу. А потом мы опять узнаем, что этот завод к БМВ не имеет никакого отношения)))
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