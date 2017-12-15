BMW выбирает место для завода в России 46

BMW для строительства завода полного цикла рассматривает пока три региона — Московская область, Санкт-Петербург и Калининград.

Баварский автопроизводитель решил в России открыть свой завод и в данный момент ведутся переговоры с регионами, в которых может быть возведено предприятие.

Пока о сроках строительства, а также о мощности предприятия ничего не сообщается, и об, как сообщает tvoe-avto , этом станет известно только весной 2018 года, когда переговоры выйду на новый этап.

В компании планируют в РФ создать предприятие, на котором будет производится сварка и окраска кузова, также рассматривается вариант о производстве на заводе ДВС и трансмиссий.

Напомним, что в Подмосковье сейчас ведется строительство завода концерна Daimler и первые автомобили с этого предприятие начнут выходить в 2019 году.