BMW выбирает место для завода в России
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BMW выбирает место для завода в России
Декабрь 15 10:04 2017

BMW для строительства завода полного цикла рассматривает пока три региона — Московская область, Санкт-Петербург и Калининград.

Баварский автопроизводитель решил в России открыть свой завод и в данный момент ведутся переговоры с регионами, в которых может быть возведено предприятие.

Пока о сроках строительства, а также о мощности предприятия ничего не сообщается, и об, как сообщает tvoe-avto, этом станет известно только весной 2018 года, когда переговоры выйду на новый этап.

В компании планируют в РФ создать предприятие, на котором будет производится сварка и окраска кузова, также рассматривается вариант о производстве на заводе ДВС и трансмиссий.

Напомним, что в Подмосковье сейчас ведется строительство завода концерна Daimler и первые автомобили с этого предприятие начнут выходить в 2019 году.

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BMWавтозавод
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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Dmitry Suvorov
    Декабрь 15, 10:55 #1 Dmitry Suvorov

    Угу. А потом мы опять узнаем, что этот завод к БМВ не имеет никакого отношения)))

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