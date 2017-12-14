В 2018 году американцы выпустят летающий спорткар 11

Американский стартап Samson Motors в следующем году проведет испытания аппарата Switchblade.

Двухместный аппарат оснащается складными крыльями и съемным хвостом. На данный момент эти элементы убираются и присоединяются вручную, однако в компании сейчас работают над механизмом электропривода.

В наземном режиме длина автомобиля составляет 5,1 м, а ширина — всего 1,8 метра. После подготовки к полету длина увеличивается до 6,1 м, а размах крыльев равен 8,2 метра. Взлетная масса Switchblade составляет 794 килограмма.

Samson Switchblade оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем V4 собственного производства мощностью 190 л. с., который, как пишет AUTONEWS, сочетается с пятиступенчатой трансмиссией. Тяга передается на винт, установленный за кабиной аппарата.

Максимальная скорость Switchblade в воздухе и на земле составляет около 160, а крейсерская скорость в воздухе на высоте 4000 м равна 320 км в час. Для разбега автомобилю требуется 335 м, а посадочная дистанция составляет 488 метров.

Стандартное оборудование включит дисковые тормоза, активную систему защиты от переворачивания, камеру заднего вида, цифровую приборную панель, премиальную аудиосистему и отделку сидений кожей.