Рассекречен интерьер нового Mercedes-Benz Gelandewagen
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Рассекречен интерьер нового Mercedes-Benz Gelandewagen
Декабрь 14 11:03 2017

Mercedes-Benz официально презентовал дизайн интерьера будущей новинки  премиального внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen.

Несмотря на то, что новое поколение внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen еще официально не представлено, компания решила отдельно представить поклонникам марки и модели дизайн интерьера. Стоит признать, что аутентичный дизайн экстерьера не передался интерьеры, поэтому в салоне автомобиля присутствуют все новинки, которые можно ожидать в современном премиальном автомобиле.


Так, можно увидеть, что обновленный внедорожник получит абсолютно новое мультифункциональное рулевое колесо, центральную консоль в стиле новых моделей S-Class, а также селектор автоматической коробкой передач в новом стиле компании.

Однако самой привлекательным элементом стала полностью цифровая панель приборов в виде высококачественного 132-ти дюймового дисплея, а также аналогичного экрана мультимедийной системы, визуально соединенного с панелью приборов.

Также можно отметить кожаную отделку сидений в двух оттенках, а судя по виду самих сидений с боковой поддержкой, а также, как сообщает carsweek, перфорированной светлой кожей, сидения будут обладать подогревом, вентиляцией и массажером.

Кроме этого, на центральной консоли можно заметить три переключателя между вентиляционными отверстиями, которые управляют режимами работы трансмиссии, раздаточной коробки, а также межосевого дифференциала.

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GeländewagenMercedes-Benz
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Aha Gorets
    Декабрь 14, 11:24 #1 Aha Gorets

    что-то страшненько выглядит…

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