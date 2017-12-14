Почти половина российских водителей садятся за руль с похмелья 85

В ходе опроса Ford 40% российских автомобилистов признались, что регулярно садятся за руль с похмелья*.

При этом 13% респондентов делают это только после праздников. 60% водителей, заявили, что никогда не управляют автомобилем после употребления алкоголя накануне, однако 2% «завязали» с вождением в состоянии похмелья только после аварии.

По данным исследования компании Brandwatch, специализирующейся на мониторинге социальных сетей, самым «похмельным» днем недели в мире является воскресенье, а время, когда похмелье ощущается особенно остро – 11 часов утра. Самым «похмельным» днем 2017 года в мире компания на основе анализа твитов назвала 1 января** – первый день Нового года, который особенно широко отмечается в России.

Приглашенные Ford исследователи проанализировали посты в социальных сетях и выяснили, что для Европы одним из самых «похмельных» дней, предшествующих праздникам, является 14 декабря. Среди записей пользователей из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании в этот день похмелье упоминалось в два раза чаще, чем в начале месяца, тема фигурировала в 5% всех обсуждений.

Ford заказал исследование с целью напомнить об опасностях управления автомобилем на следующий день после «возлияний», когда многие водители все еще находятся под влиянием алкоголя. Например, в Великобритании каждое десятое задержание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения происходит между 6 и 8 часами утра***.

Даже если уровень алкоголя в крови водителя в состоянии похмелья ниже определенного законом лимита, он может представлять такой же риск, как «официально» нетрезвый водитель, так как выпившие накануне люди, скорее всего, не выспались и их реакции замедлены****.

«Невозможно с точностью сказать, сколько именно времени должно пройти, чтобы полностью протрезветь на следующее утро. Но это определенно происходит дольше, чем думают многие люди, – отметил Чарли Браннинг (Charli Brunning), представитель благотворительной организации Brake, чья деятельность направлена на повышение безопасности движения. – Если в праздничный день вы налегали на алкоголь или выпили поздно вечером, содержание спирта в крови может превышать разрешенный лимит весь следующий день, поэтому лучше заранее продумать альтернативные способы передвижения. Доказано, что даже небольшие дозы алкоголя или наркотиков увеличивают риск попадания в ДТП. Можно лишиться не только прав – кто-то может лишиться жизни».

Ford пытается донести эту мысль до водителей с помощью уникального оборудования, разработанного специально для в глобальной социальной программы Ford Driving Skills for Life («Академия безопасного вождения Ford» в России), помогающей начинающим водителям получить навыки безопасного управления автомобилям. Участникам программы предлагается примерить «похмельный костюм», разработанный при участии специалистов знаменитого института Meyer‑Hentschel Institute, Германия. Он весит более 17 кг и состоит из специального жилета, утяжелителей для лодыжки и запястья, головной гарнитуры, очков и наушников. Эти элементы позволяют имитировать типичные синдромы похмелья – усталость, головокружение, пульсирующую головную боль и проблемы с концентрацией.

«Образовательные программы, направленные на водителей, позволили добиться того, что вождение автомобиля ночью непосредственно после приема алкоголя стало социально неприемлемым, – сказал менеджер программы Ford Driving Skills for Life Джим Грэхем (Jim Graham). – Но это практически не коснулось управления автомобилем утром в состоянии похмелья. «Похмельный костюм» показывает, насколько дестабилизирующим может быть похмелье, а также помогает понять, какой риск несет для окружающих управление автомобилем в этом состоянии».

В числе опробовавших костюм оказался доктор Ричард Стивенс (Richard Stephens), старший преподаватель психологии в Университете Кила (Великобритания), специалист по алкоголю, специализирующийся на похмельном синдроме.

«Люди часто не понимают, до какой степени похмелье влияет на способность делать что-либо, – отметил Стивенс. – «Похмельный костюм» помогает донести эту идею как нельзя более наглядно».

* Опрос проводился в официальной группе Ford в социальной сети «ВКонтакте» в декабре 2017 года

** Исследование на сайте компании Brandwatch (на англ. языке).

*** Отчет опубликован на сайте издания Daily Mail (на англ. языке).

****Исследование на сайте Ассоциации психологических наук (APS) (на англ. языке).