Объявлена цена нового внедорожника Jeep Wrangler 33

Стартовая цена для внедорожника установлена на уровне 26 995 долларов.

За эти деньги покупатель получит 3,6-литровый мотор и механическую коробку передач, которую можно будет заменить «автоматом» за отдельную плату.

Базовое исполнение получит 17-дюймовые колёсные диски с внедорожной резиной BF Goodrich, адаптивные фары, а также мультимедийную систему. В списке дополнительных опций значатся складная крыша, крюк для буксировки и уникальное исполнение салона.

Самая дорогая версия — Rubicon обойдётся в 39 995 долларов. Двигатель и трансмиссия, как пишет speedme , в этой версии те же, что и в базе. Что касается четырёхдверок, то их ценник несколько выше, чем у двухдверных исполнений. Так, Rubicon с четырьмя дверями обойдётся в 40 495 долларов.