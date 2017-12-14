Объявлена цена нового внедорожника Jeep Wrangler
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Объявлена цена нового внедорожника Jeep Wrangler
Декабрь 14 13:05 2017

Стартовая цена для внедорожника установлена на уровне 26 995 долларов.

За эти деньги покупатель получит 3,6-литровый мотор и механическую коробку передач, которую можно будет заменить «автоматом» за отдельную плату.

Базовое исполнение получит 17-дюймовые колёсные диски с внедорожной резиной BF Goodrich, адаптивные фары, а также мультимедийную систему. В списке дополнительных опций значатся складная крыша, крюк для буксировки и уникальное исполнение салона.

Самая дорогая версия — Rubicon обойдётся в 39 995 долларов. Двигатель и трансмиссия, как пишет speedme, в этой версии те же, что и в базе. Что касается четырёхдверок, то их ценник несколько выше, чем у двухдверных исполнений. Так, Rubicon с четырьмя дверями обойдётся в 40 495 долларов.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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