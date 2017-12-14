На Chiron по российским дорогам не погоняешь 11

Одним из первых владельцев дорогого Bugatti Chiron стал россиянин, но по отечественным дорогам погонять у него не получится.

Гиперкар стоимостью 240 миллионов рублей в Россию ввозить нельзя, так как на нем не установлена система ЭРА-ГЛОНАСС. Так что, придется довольствоваться европейскими автобанами.

Автомобиль способен развивать скорость 420 километров в час, а до сотни разгоняется всего за 2,5 секунды. И спрос на него такой, что если заказать сейчас, машину можно будет получить только в 2021 году. Несмотря на это, как пишет РЕН ТВ , гиперкары заказали еще двое россиян.