На Chiron по российским дорогам не погоняешь
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На Chiron по российским дорогам не погоняешь
Декабрь 14 09:04 2017

Одним из первых владельцев дорогого Bugatti Chiron стал россиянин, но по отечественным дорогам погонять у него не получится.

Гиперкар стоимостью 240 миллионов рублей в Россию ввозить нельзя, так как на нем не установлена система ЭРА-ГЛОНАСС. Так что, придется довольствоваться европейскими автобанами.

Bugatti Chiron

Автомобиль способен развивать скорость 420 километров в час, а до сотни разгоняется всего за 2,5 секунды. И спрос на него такой, что если заказать сейчас, машину можно будет получить только в 2021 году. Несмотря на это, как пишет РЕН ТВ, гиперкары заказали еще двое россиян.

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  Article "tagged" as:
BugattiChironЭРА-ГЛОНАСС
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Dmitry Kravchenko
    Декабрь 14, 09:14 #1 Dmitry Kravchenko

    Что мешает частнику ввозить собственный автомобиль в РФ?

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