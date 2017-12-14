Вячеслав из Кирова был наслышан о нашей работе и когда пришло время покупки автомобиля, уже знал к кому будет обращаться.
Поздравляем Вячеслава с удачно подобранным Kia Sportage, 2 литра, бензин, полный привод, 2014 г.
Проработали больше 30 вариантов в продаже по заданным клиентом критериям. Было осмотрено и проверено 4 автомобиля. 4 осмотр принёс удовлетворение после проверки, но выяснилось, что автомобиль находится в залоге банка по непогашенному кредиту. Но вариант был интересный, поэтому было принято решение разбираться с ситуацией. Связывались с банком, собственником, вносили залог автосалону, чтобы автомобиль не продавали другим покупателям. Спустя неделю залог сняли и Вячеслав уехал на автомобиле в Киров.
Но на этом история не закончилась: в Кирове, при постановке на учёт сотрудник ГИБДД по формальной причине «докопался» по документам от автосалона и Вячеслав конечно же обратился к нам за помощью. Кто-то мог бы ему ответить: «мы своё дело по договору сделали, машину нашли, сделку завершили. Все остальное либо решайте сами, либо за дополнительную плату.» Но это не наш стиль!!!
В автосалоне встретились с сопротивлением — «мы всем даём такой пакет документов, гаишник просто коньяк хочет»!
В автосалоне встретились с сопротивлением — «мы всем даём такой пакет документов, гаишник просто коньяк хочет»!
В тот же день разобрались с документами в салоне, затребовали необходимые и отправили их поездом в Киров. При получении Вячеслав спокойно поставил автомобиль и вот теперь в истории покупки автомобиля была поставлена точка.
Прямо заинтриговали, чего такого хотел гаишник? Какие еще документы пришлось брать из салона и отправлять владельцу?
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