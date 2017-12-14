Мы всем даём такой пакет документов, гаишник просто коньяк хочет! 136

Вячеслав из Кирова был наслышан о нашей работе и когда пришло время покупки автомобиля, уже знал к кому будет обращаться.

Задача была найти Киа Спортаж от 2014 года в максимальной комплектации, в отличном состоянии в бюджете около 1 млн. р. в белом или чёрном цвете.

Поздравляем Вячеслава с удачно подобранным Kia Sportage, 2 литра, бензин, полный привод, 2014 г.

1 владелец, 56 000 км, косметический окрас заднего правого крыла и двери, отличное состояние автомобиля.

Богатая комплектация: чёрный кожаный салон, навигация и многое другое.

По техническому состоянию без нареканий, автомобиль обслуживался у того же дилера у которого был куплен и у которого купил Вячеслав.

Итоговая стоимость 1 090 000 руб.

Проработали больше 30 вариантов в продаже по заданным клиентом критериям. Было осмотрено и проверено 4 автомобиля. 4 осмотр принёс удовлетворение после проверки, но выяснилось, что автомобиль находится в залоге банка по непогашенному кредиту. Но вариант был интересный, поэтому было принято решение разбираться с ситуацией. Связывались с банком, собственником, вносили залог автосалону, чтобы автомобиль не продавали другим покупателям. Спустя неделю залог сняли и Вячеслав уехал на автомобиле в Киров.

Но на этом история не закончилась: в Кирове, при постановке на учёт сотрудник ГИБДД по формальной причине «докопался» по документам от автосалона и Вячеслав конечно же обратился к нам за помощью. Кто-то мог бы ему ответить: «мы своё дело по договору сделали, машину нашли, сделку завершили. Все остальное либо решайте сами, либо за дополнительную плату.» Но это не наш стиль!!!

В автосалоне встретились с сопротивлением — «мы всем даём такой пакет документов, гаишник просто коньяк хочет»!

В тот же день разобрались с документами в салоне, затребовали необходимые и отправили их поездом в Киров. При получении Вячеслав спокойно поставил автомобиль и вот теперь в истории покупки автомобиля была поставлена точка.

Если вы тоже хотите исполнить свою мечту — обращайтесь !