MINI представила новый логотип 19

Со следующего года автомобили британской компании MINI получат новый логотип.

В своей основе он не поменяется, но станет более проще и более стильным. Первый раз новый логотип MINI был замечен на концепт-каре Electric Concept и с 2018 года, его можно будет встретить на всех новых автомобилях марки.

Стоит отметить, что за свою историю Mini неоднократно меняла свой логотип, но сама основа эмблемы оставалась одинаковой.

Напомним, MINI ведет разработку первого своего электрического кроссовера, который, как пишет tvoe-avto , в модельном ряду расположится ниже MINI Countryman.

Это будет новая модель, в основе которой ляжет специально разработанная для электрокаров платформ.