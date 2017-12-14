Какие авто покупают чаще? 77

В ноябре продажи легковых автомобилей и LCV в России, по данным АЕБ, составили 152 259 единиц – на 15,0% больше, чем за ноябрь прошлого года.

По итогам 11 месяцев (январь-ноябрь) тоже наблюдается положительная динамика (+11,7% до 1 430 197 автомобилей).

ТОП-10 производителей традиционно возглавляет группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая в ноябре 52 820 машин, что соответствует доле рынка 33,8%. На втором месте находится KIA-Hyundai с 31 506 проданными экземплярами и рыночной долей 22,3%. Третью строчку занимает VW Group с объемом 16 791 автомобилей и долей 10,6%. Таким образом, как сообщает АВТОСТАТ , эти группы вместе занимают две трети российского авторынка.

Из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост отмечен у девяти, падение продемонстрировал только отечественный производитель УАЗ (-5,7%). Больше других подрос японский Mitsubishi: его продажи в ноябре увеличились на 129,3%. Лидером среди моделей стала KIA Rio, подтвердив свое звание бестселлера с 8 180 реализованными экземплярами (-2,7%). Далее с объемом продаж 8 066 экз. (+42,5%) следует LADA Vesta.

Флагманская модель АВТОВАЗа по итогам ноября впервые с момента выхода на рынок заняла второе место в рейтинге российских бестселлеров, обогнав LADA Granta, продажи которой оставили 7 474 экз. (-12,2%). На четвертой позиции – кроссовер Hyundai Creta (5 758 шт.; +19,6%).

Hyundai Solaris (5 299 шт.; -35,8%) замыкает первую пятерку, он показывает самое большое в ТОП-20 падение продаж. Отметим, что в ноябре, помимо KIA Rio и Hyundai Solaris, еще одна модель из первой «двадцатки» демонстрирует отрицательную динамику — KIA Sportage (-7,9%). Самый высокий рыночный рост показал Volkswagen Tiguan (+134,8%).