Индийские автомобили появятся на улицах столицы 15

Автомобили индийской марки Bajaj Qute для доставки пиццы по Москве использует компания Domino’s Pizza.

Стартовый период эксплуатации автомобилей пройдет в Москве, затем Domino’s планирует использовать их и в регионах.

Первая партия состоит из 10 машин индийской марки Bajaj Qute. Автомобиль идеально подходит для плотного трафика мегаполиса по своим параметрам: оптимальный размер, вместительность и маневренность. Размер машины — больше 2,5 метров в длину и менее полутора в ширину; багажник позволяет перевозить в хорошем качестве и с поддержанием нужной температуры большое количество пиццы; а при полном открытии двери Bajaj Qute не касаются других автомобилей на стандартном парковочном месте.

Елена Иванова, директор по маркетингу Domino’s Pizza: «Наше нововведение решает одновременно несколько проблем — затруднительную парковку в центре города и жилых районах, пробки и сокращает время доставки горячей пиццы, которое составляет не больше 30 минут, поэтому Bajaj Qute является для нас инструментом качественной и быстрой доставки, которую мы гарантируем всем нашим клиентам».

Bajaj Qute — уже третий по счету вид транспорта в Domino’s Pizza. Помимо новых компактных автомобилей, у сети также имеются машины марки Daewoo Matiz белого и синего цвета и 3-х колесные скутеры, которые используются только в Domino’s. Все виды транспорта в компании обязательно проходят брендирование в виде логотипа с неизменным лозунгом: «Доставим за 30 минут».