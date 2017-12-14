Great Wall представил рестайлинговый Haval H6 Coupe 26

Китайская компания Great Wall показала рестайлинговую версию кроссовера Haval H6 Coupe.

Новинка обзавелась увеличенной радиаторной решеткой, измененными бамперами и закругленными трубками выхлопной системы, вместо ранее присутствующих прямоугольных.

Под капотом рестайлинговой модификации Haval H6 Coupe находится 1,5-литровый турбодвигатель, способный генерировать 169 лошадиных сил. Он взаимодействует с 7-диапазонной АКПП и двойным сцеплением, привод – полный. Цены, а также комплектации паркетника будут озвучены производителем в скором времени.

В конце октября нынешнего года на рынке РФ появилась дорестайлинговая версия кроссовера Haval H6 Coupe. Автомобиль представлен в трёх модификациях: City, Lux и Elite.

За базовую версию паркетника необходимо заплатить почти 1,5 миллиона рублей. В этой комплектации, как сообщает OaNews , кроссовер имеет под капотом 2-литровый силовой агрегат, способный генерировать 190 лошадиных сил. Он работает с 6-скоростным «роботом» и двойным сцеплением, а также полным приводом. Кроме этого, присутствует система стабилизации, доступ в салон транспортного средства без ключей, штатный мультимедийный комплекс и легкосплавные колесные диски на 17 дюймов.

В Lux -комплектации Haval H6 Coupe дополнительно имеет подогрев сидений и кожаную отделку салона. Стоимость данного автомобиля на 50 тысяч рублей дороже. Топовый вариант кроссовера получил стеклянную крышу, более современный мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном и адаптивной головной оптикой.