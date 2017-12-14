Fiat Punto за краш-тест получил ноль баллов 91

Компания EuroNCAP опубликовала результаты очередной партии краш-тестов автомобилей.

Эта сессия закончилась историческим «достижением»: хэтчбек Fiat Punto впервые за историю EuroNCAP не смог заработать ни одного балла — яркий пример того, как быстро развиваются технологии и требования безопасности.

Впрочем, объяснение столько пугающего результата довольно простое: модель Fiat Punto появилась на свет еще в конце 2005 года, а технологии автомобильной безопасности и, соответственно, стандарты и требования EuroNCAP за прошедшие с тех пор годы существенно шагнули вперед.

Для краш-теста была выбрана 1,2-литровая 65-сильная модификация с механической коробкой передач. Уровень защиты взрослых пассажиров эксперты EuroNCAP оценили в 51% (в зоне особого риска — грудная клетка), детей — в 43%; за защиту пешеходов модель получила 52%, неудовлетворительной признана и защита от хлыстовых травм при ударе сзади.

Примечательно, что даже с такими низкими показателями Punto, формально, «наскреб» на пару зачетных баллов, однако, как сообщают Автовести , у автомобиля нет никаких современных ассистентов безопасности, что в свете стандартов EuroNCAP окончательно портит «итальянцу» и без того печальную картину.

Результаты других моделей более обнадеживающие. Средне выступили MG ZS, Dacia Duster, Ford C-Max, Alfa Romeo Giulietta, Citroen DS3 и Kia Stonic, заработавшие по три звезды (последний, правда, улучшил показатель в версии с опциональным обрудованием, «разбившись» на пять баллов).

Пять баллов из пяти возможных заработали Hyundai Kona, BMW 6 Series Gran Turismo, Kia Stinger, Jaguar F-Pace и Toyota Yaris.