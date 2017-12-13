Volvo XC60 – автомобиль года в Японии 40

Японцы впервые за последние три года признали европейскую модель лучшей в конкурсе «Автомобиль года в Японии».

Так, победителем в номинации Japan Car of The Year стал новый шведский кроссовер Volvo XC60 последнего поколения, который обошел конкурентов в голосовании членов жюри.

Большинство голосов от 60 автомобильных экспертов досталось именно XC60, что позволило модели опередить конкурентов в лице BMW 5-Series и Toyota Camry, которые заняли соответственно второе и третье места. Напомним, что в прошлом году лучшим авто года в Японии стал седан Subaru Impreza.

Что касается Volvo XC60, то эта новинка 2017 года дебютировала весной в рамках Женевского мотор-шоу. В основе кроссовера, как сообщают «Автоновости дня» , лежит модульная архитектура SPA, которая была разработана совместно с китайским концерном Geely. Не так давно Volvo XC60 появился и на российском рынке по стартовой цене от 2.92 млн. рублей.