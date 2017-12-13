В России стартовали продажи Foton Auman EST A 24

В России начались продажи седельного тягача Foton Auman EST A.

Торжественное мероприятие с участием первых лиц компании и тест-драйв прошли на территории отеля Hilton Garden Inn New Riga и автодрома Moscow Raceway. В России Foton Auman EST A предлагается в шести комплектациях с колесной формулой 4х2. Цены на новый магистральный тягач от Foton начинаются от 4 759 000 рублей.

Магистральный тягач Auman EST A – самый современный тягач производства Foton Daimler Automotive Co., Ltd., вобравший в себя самые передовые технологии, доступные для коммерческого транспорта. Магистральный тягач пятого поколения разрабатывался в течение 4 лет и представляет собой продукт глобального альянса. Мировая премьера состоялась на международном автосалоне IAA-2016 в Ганновере. Российская премьера прошла в сентябре 2017 года на международной выставке коммерческого автотранспорта COMTRANS’ 2017.

В конструкции флагмана коммерческой линейки использованы узлы и автокомпоненты высочайшего класса. 6-цилиндровый, 11,8-литровый дизельный двигатель Cummins ISG12 с минимальной базовой мощностью 418 л.с. и крутящим моментом в 2 100 Нм произведен на заводе Foton-Cummins в Пекине. Коробка передач – механическая или автоматизированная от компании ZF, система впрыска Common Rail от Bosch, детали тормозных механизмов от WABCO и Knorr-Bremse.

Помимо ставших обязательными для тягачей данного уровня ABS и ESP, новинка получила систему предотвращения опрокидывания ROPS (Roll Over Protective Structure), противобуксовочную систему ASR (Antispin Regulation) и систему электронного распределения тормозных усилий EBDS (Electronic Brake Force Distribution System), а также может комплектоваться системой слежения за дорожной разметкой LDWS (Lane Departure Warning System).

Автомобиль снаряженной массой 7 620 — 8 040 т и полной, с учетом нагрузки на седло, 18 т снабжен пневматической, четырехточечной, интеллектуально-регулируемой зависимой задней подвеской с автокоррекцией высоты, и зависимой на полуэллиптических листовых рессорах спереди.

Тормозные механизмы – дисковые на всех колесах, с электронным управлением через головной блок. Технология моторного тормоза Cummins iBrake2 совместно с трансмиссионным гидродинамическим ZF-Intarder обеспечивает максимальную эффективность при торможениях и минимальный износ тормозных колодок и шин.

Комфорт и безопасность для водителей соответствуют самым последним стандартам, подтвержденным Правилами ЕЭК ООН R-29-03. Кабина с трехступенчатой виброзащитой шириной 2 490 мм и высотой салона 1 980 мм базируется на четырех пневмобаллонах с корректировкой высоты. Помимо водительского, с пневмоподвеской и обогревом, а также пассажирского кресел с регулировками, конструкторы оборудовали два полноценных, спальных места шириной 910 мм каждое.

Дополнительные удобства создадут мультимедийная аудиосистема с четырьмя динамиками, кондиционер, рулевая колонка с пневморегулировкой, круиз-контроль, электростеклоподъемники, 220-вольтовая электрическая розетка, люк, а также опциональные холодильник и 4-киловаттный автономный отопитель.

В Россию Foton Auman EST A на первом этапе продаж придет в шести комплектациях с колесной формулой 4х2. Расчетная полная масса автопоезда – 45 тонн. Двигатель Cummins ISG12 экологического стандарта Евро-5 предлагается с мощностью 418 л.с. при крутящем моменте в 2 100 Нм при, а также на 450 или 470 л.с. при 2 200 и 2 193 Нм / 1 000 – 1 400 об/мин. Объемов двух алюминиевых топливных баков с подогревом в 490 и 350 л достаточно для самых длительных перегонов. Емкость бака для мочевины – 65 литров.

Коробки передач – 12-ступенчатая, автоматизированная, адаптирующаяся под водителя ZF TraXon 12TX2420TD или 16-ступенчатая, механическая ZF 16S2230TD с передаточными числами от 16,41 до 1,00. В первом случае, посредством связи с GPS-модулем и программным комплексом PreVision, АКП может работать в преселективном режиме.

Считывая рельеф на маршруте, учитывая интенсивность трафика и скоростные ограничения, автоматика заранее переключает коробку на оптимальную передачу. Даже с учетом сложных российских условий ресурс АКП составляет 1,6 млн. километров.

Межсервисный интервал для Auman EST A определен в 60 или 90 тыс. км в зависимости от выбора масел, гарантийный срок эксплуатации 3 года без ограничения по пробегу.

Базовая цена на тягач в версии Auman EST A 1841 MT с полностью синхронизированной МКП составит 4 759 000 рублей. Модификация 1841 AMT с автоматизированной коробкой передач предлагается за 4 919 000 рублей. Цена на промежуточные по мощности версии Auman EST A 1844 MT и 1844 AMT – 4 839 000 руб. и 4 969 000 руб. соответственно, на топовые: Auman EST A 1846 MT и 1846 AMT – 4 899 000 и 5 059 000 рублей.

В церемонии старта продаж и объявления цен приняли участие Вице-президенты Foton Motor Group Zhao Weichun (Чжао Вэйчунь) и Wu Yuejun (Ву Юецзюнь), Директор Европейского подразделения Foton International Trade Co., Ltd. Дирк Стэффэнс, , Заместитель генерального директора Ассоциации Международных Автомобильных Перевозчиков (АСМАП) Сергей Баклицкий, а также действующие потенциальные дилеры, партнеры и клиенты компании Foton Motor в России.